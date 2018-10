La sindrome del libro fantasma

Scoprono la cura della sindrome dei Bimbi Farfalla : la Regione Lombardia li premia : Si è svolta questa mattina nell’aula del Consiglio regionale la presentazione dei vincitori del premio ‘Lombardia è ricerca’, con cui la Regione Lombardia destina un milione di euro. La cerimonia e’ stata introdotta dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ed e’ stata conclusa dall’assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita’, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala. Sono ...

sindrome dell’occhio secco : ecco i 3 principali campanelli d’allarme : Il 20% dei pazienti che si recano dall’oculista e circa 1 anziano su 3 lamentano sintomi riconducibili alla Sindrome dell’occhio secco, ormai riconosciuta come vera e propria patologia. Un intenso fastidio indotto dalla luce, la sensazione di avere un corpo estraneo nell’occhio e di vedere attraverso un parabrezza appannato sono i principali campanelli d’allarme di questa condizione, caratterizzata dal deteriorarsi del film lacrimale che ricopre ...

sindrome di Asperger - cos'è?/ Meluzzi "l'anedonia è un sintomo” : figlio di Lory Del Santo ne era affetto? : Sindrome di Asperger, cos'è? Sintomi e cause: secondo lo psichiatra Alessandro Meluzzi il figlio di Lory Del Santo ne soffriva. "L'anedonia è un sintomo": Loren ne era affetto?(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 16:26:00 GMT)

Basket - risultato speciale per atleti speciali : l’Italia dei ragazzi con sindrome di down è campione del mondo! : Splendida impresa dei ragazzi di Bunfacchi, che stendono in finale il Portogallo laureandosi campioni del mondo La Nazionale italiana dei ragazzi con sindrome di down si laurea campione del mondo, vincendo la rassegna iridata svoltasi a Madeira. Gli azzurri di coach Bunfacchi stendono i padroni di casa del Portogallo con il punteggio di 22-13, bissando il successo ottenuto sempre contro i lusitani all’ultimo Europeo. Doppio titolo ...

Matteo Renzi : "Io tradito dai malati di sindrome del beneficiato rancoroso. Il reddito di cittadinanza? Sarà la fine dei 5 Stelle" : "Sai chi mi colpisce? Quelli che Andreotti chiamava chiamava i malati da sindrome del beneficiato rancoroso". Con queste parole Matteo Renzi ha risposto a Maurizio Costanzo nel corso di un'intervista in cui sono stati presentati alcuni passaggi di 'Firenze secondo me', il documentario di cui è protagonista e che andrà in onda su Mediaset.Renzi ha tracciato l'identikit delle persone che lo avrebbero tradito mentre era al potere: ...

MPD-LEU " Cerchia : la sindrome di Stoccolma del Sud con Salvini e la necessità di ricostruire il centrosinistra intorno ai valori del ... : 19:18:34 Il clamore suscitato dal tour napoletano del ministro dell'Interno rivela tutte le contraddizioni e la disperazione di un Mezzogiorno che, dopo aver giocato la carta dei sempre più ...

La dannosa sindrome della "rivolta dei tecnici" - : Da un lato emerse una sostanziale continuità nella scelta di ministri dotati di buona preparazione tecnica per i dicasteri economici, da Alberto De Stefani, docente di Scienza delle finanze all'...

Il Milan e la sindrome del gambero : Dalla partita contro la Roma, il Milan fa come il gambero. Segna regressi di rendimento: sei punti in cinque partite, una media da bassa classifica. L’ultima con l’Empoli si è presentata come uno scontro diretto di fascia, per la permanenza in serie A. Per la compagine di Gattuso ogni avversario, per quanto sulla carta abbordabile, rappresenta un pericolo. Il gambero, di fronte al pericolo, fa uno scatto indietro. Gioco e risultati segnano ...

sindrome dell’intestino corto : dieta - sintomi - terapie : La Sindrome dell’intestino corto è una malattia che colpisce moltissime persone, ma che pochi conoscono. Questa patologia provoca il mancato assorbimento dei nutrienti che assumiamo attraverso l’alimentazione. Le cause sono legate solitamente all’asportazione chirurgica di una zona dell’intestino tenue in seguito a complicanze dovute al Morbo di Crohn, a neoplasie, a lesioni intestinali o ad obesità grave. A volte la ...

Storia di Madeline Stuart - la prima modella con la sindrome di Down : È australiana, ha 21 anni, da tre sfila alla Settimana della moda di New York e ora punta a Victoria's Secret The post Storia di Madeline Stuart, la prima modella con la sindrome di Down appeared first on Il Post.

"Il Pd abbandoni la tracotanza di Renzi se vuole evitare la sindrome - per dirla con Agatha Christie - dell'alla fine non rimase nessuno" : "Non sono arrivati i barbari, no. I partiti che sono al governo sono rappresentanti del sentimento popolare. E, insieme con tutti gli altri, hanno il dovere di favorire l'unità nazionale: altrimenti, l'Italia sarà molto indebolita", dice Francesco Rutelli - al Corriere della Sera - rivolgendosi sia alla maggioranza che alle opposizioni.Con un "appello" al governo: "5 Stelle e Lega hanno vinto e adesso devono portare risultati. ...

Caso Casalino - M5S e la sindrome dell'assedio : grand commis tutti col Carroccio : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ribadisce piena fiducia ai suoi collaboratori e lo mette per iscritto, ma tocca poi al presidente del Consiglio difenderlo a spada tratta. Così fanno poco dopo ...

Il magnesio contro la sindrome del cambio di stagione : Il cambio di stagione è un periodo sempre molto difficile, che mette a dura prova il fisico e l’umore, per affrontarlo al meglio si può ricorrere al magnesio. Ritmi diversi, la luce che arriva o se ne va prima e temperature in continuo mutamento: il cambio di stagione comporta dei cambiamenti anche nel nostro organismo che spesso, purtroppo, non è pronto per affrontarli. Così capita che ci sentiamo stanchi, spossati, ma anche nervosi e di ...