La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità per il futuro | convegno a Pozzolo

Formazione sicurezza sul lavoro in e-learning : solo da soggetti abilitati : Arrivano importanti novità sul fronte della Formazione degli addetti alla sicurezza sul lavoro. Infatti, la Formazione dei responsabili e degli addetti alla sicurezza sul lavoro in modalità e-learning non può essere effettuata dal datore di lavoro, ma solo da soggetti abilitati individuati nell’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, fra cui ordini e collegi professionali. Il chiarimento è giunto direttamente dal Ministero del lavoro e ...

Furto in appartamento - Macchioni : "sulla sicurezza il Sindaco si vergogni - non parli più di Fake News" : Dopo il Furto di denaro e di una autovettura in una abitazione di viale Degli Esposti nel quartiere Borgo Venezia alcune settimane fa, è di martedì scorso l'ultimo episodio di cronaca. Complice l'...

Germania : Forum tedesco sulla sicurezza oggi a Berlino : Berlino, 08 ott 08:05 - , Agenzia Nova, - La politica per la sicurezza della Germania e dell'Europa sarà il tema del discorso che il ministro degli Esteri della Germania, Heiko Maas,... , Geb,

Il Sap non ci sta : 'Basta propaganda sulla sicurezza' : PERUGIA La sicurezza di Perugia non deve essere solo uno spot elettorale. Lo dice la segreteria provinciale Sap, alla luce di quello che si sta verificando a Perugia in questo periodo. 'La questione ...

sicurezza in corsia. I medici divisi sul 'Daspo' negli ospedali : 'Giusto il diritto alle cure ma i pericoli sono aumentati'. 'Più insidiosi i parenti insistenti che i pazienti molesti'

DIETRO LE QUINTE/ Il decreto sicurezza e quel messaggio "in codice" di Mattarella alla Consulta : Ride bene chi ride ultimo. E sul decreto sicurezza, ribattezzato "decreto Salvini", l'ultimo non sembra averlo ancora fatto. Il commento di DANIELE MARCHETTI(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 06:03:00 GMT)SCENARIO/ L'asse Di Maio-Salvini-Meloni per far fuori Berlusconi e il centrodestraCROLLO PONTE MORANDI/ Un mese dopo, cosa non torna nei funerali di Stato

#GuidaeBasta : la nuova campagna Anas sulla sicurezza stradale : "Quando guidi, guidi e basta" è diventato anche il titolo di una canzone , scritta da Gian Martinelli e interpretata dal cantautore Carlo Fava , che ne ha composto anche la musica, e da Paolo Liguori ,...

Il monito di Mattarella sul decreto sicurezza : Stasera è apparso sulla Gazzetta Ufficiale, domani sarà in vigore. Il decreto Salvini sulla sicurezza entra nell’ordinamento italiano tra una firma ed una precisazione. Dal Quirinale, il Capo dello Stato ha dato il via libera, ma non senza inviare una lunga e dettagliata lettera al governo in cui ribadisce l’intangibilità di alcuni diritti – anche degli immigrati – che sono garantiti dalla ...

Mattarella firma il decreto Salvini sulla sicurezza - ma ricorda gli obblighi della Costituzione : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte. «Al riguardo - dice il capo dello Stato - avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Sta...

Porto - siglata intesa per la sicurezza sul lavoro. Via ai lavori per lo scavalco ferroviario : Migliorare l'efficacia dell'opera di prevenzione degli incidenti e degli infortuni ed elevare stabilmente i livelli qualitativi di sicurezza sul lavoro

Dl sicurezza - testo al Colle : ma è giallo sull'articolo per stop ad asilo : Questa modifica è stata richiesta dal ministero dell'Economia , Mef, proprio per l'ok da parte della Ragioneria. Nel decreto, infatti, compare la dicitura: 'Dall'attuazione delle disposizioni...non ...

Filippo Magnini investito da un'auto (e il messaggio sulla sicurezza stradale)