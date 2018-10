La ragazza nata da una violenza e rifiutata dalla madre incontra il Papa | Mi ha

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La storia di Luisa Velluti non è nuova. Già un anno fa la sua storia era stata trattata su moltissimi giornali e nella puntata di Chi l'ha Visto di ieri 10 ottobre ci sono state due sorprese. Una di queste, un incontro col, che l'ha omaggiata con 2 doni molto preziosi.Luisa Velluti è unaabbandoalla nascitain provincia di Belluno; per anni ha cercato la donna che l'ha messa al mondo e abbandosubito dopo in ospedale, ma Luisa non ha ricevuto alcuna notizia, fino all'anno scorso. Un giorno le è stata recapitata una lettera da parte della, dove la donna le rivela che lei, Luisa, è il frutto di uno stupro subitodonna quando aveva soli 18 anni, e che non vuole aver nulla a che fare con quello che è il "frutto del suo peggior ricordo".La, ormai conosciuta per la sua storia, è stata ...