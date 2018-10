ilfattoquotidiano

: La Rabbia di Guareschi e Pasolini. Un documentario eretico - Cascavel47 : La Rabbia di Guareschi e Pasolini. Un documentario eretico - ilfattoblog : La Rabbia di Guareschi e Pasolini. Un documentario eretico -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) di Stefano Sacchetti Nasce tutto dalla volontà di unire due modi di pensare, apparentemente forti, ma opposti in una sorta di incontro/scontro cinematografico e filosofico. In palio ci sono due visioni del mondo, polarizzate. Uno, ereticamente di destra, che però si è fatto il carcere per aver diffamato De Gasperi e in tempo di guerra ha disertato la Repubblica di Salò. L’altro ereticamente di sinistra, espulso dal Pci per motivi morali, intellettuale poliedrico, traduttore di Eschilo e Sofocle che ha scoperto il cinema a 40 anni girando il cuore delle borgate, sentendosi parte della borgata, rompendo la barriera tra ciò che è conformista e ciò che non lo è. Pier Paoloe Giovannino, due figure apparentemente disposte su fronti contrastanti ma unite, in realtà, da una serie di perplessità, manifestate in maniera più incisiva attraverso l’arte, sull’evoluzione che il ...