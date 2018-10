La proposta di legge del M5S per far votare anche gli universitari fuori sede

Scuola - classi pollaio : M5S deposita la sua proposta di legge : Al Movifest di Trecate (Novara), tenutosi nello scorso weekend, la deputata del Movimento Cinque Stelle, Lucia Azzolina, ha parlato anche di bullismo contro gli insegnanti, di dispersione scolastica ma anche di classi pollaio. Lucia Azzolina sulla violenza contro gli insegnanti: ‘Ma vi sembra normale?’ ‘Stiamo intervenendo affinché la Scuola sia una Scuola di qualità, abbiamo bisogno che vengano formati da insegnanti motivati e ...

Nuove urne e cabine contro il voto di scambio : alla Camera la proposta di legge : Stamane approda alla Camera la proposta di legge (prima firma Dalila Nesci, deputata del Movimento 5 Stelle), per impedire...

Hashtag24 - Bellucci : 'Abbiamo proposta legge su aggressioni ai medici' - : La deputata di Fratelli d'Italia, intervenuta ad Hashtag24 , presenta un progetto in quattro punti per affrontare quella che è diventata ormai emergenza nazionale . E giudica "insufficiente" il ...

Grani antichi e pasta : la proposta di legge di Minardo : La Sicilia e' tra le regioni maggiori produttrici di grano duro e vocata, da qualche decennio, al ritorno della coltivazione di antichi Grani locali.

Concorsi : proposta di legge M5S per abolizione valore legale del voto di laurea : Per i due partiti che compongono la maggioranza di Governo, cioè M5S e Lega, si tratta di una battaglia storica. Il partito di Matteo Salvini ne discute fin dai tempi del Senatur Umberto Bossi. Mentre a sollevare il tema del superamento del voto della laurea nei Cinque Stelle è stato niente meno che il Padre Fondatore Beppe Grillo nel lontano 2009 ormai. Ora viene fuori che, gia' dallo scorso 31 luglio 2018, appena pochi giorni dopo ...

Scuola - proposta di legge M5S per nuova materia alle secondarie di primo e secondo grado : La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Casa, ha pubblicato sul proprio profilo Facebook un video all’interno del quale ha voluto illustrare una nuova proposta di legge lanciata dal partito pentastellato per l’introduzione di una nuova materia di studio nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, si tratta dell’educazione sanitaria, quale materia finalizzata allo studio della salute e del benessere del cittadino. ...

Riforme - proposta Lega-M5s : taglio parlamentari - referendum propositivo e nuova legge elettorale : ROMA - Un taglio drastico di 345 parlamentari per arrivare alla cifra di 400 deputati, contro gli attuali 630,, di cui 8 eletti all'estero, e 200 senatori, contro 315,, di cui 4 eletti all'estero. Per ...

Velo islamico - la proposta di legge della Lega : Un simbolo identificativo Nel mondo musulmano è diventato un forte simbolo identificativo, sebbene sciarpe e veli di diversi colori e forme fossero consuetudine in innumerevoli culture prima che l'...

Concorsi scuola ultime notizie : proposta di legge per ‘divieto del requisito minimo per il voto di laurea’ : Una proposta di legge, quella presentata dal Movimento Cinque Stelle, destinata a far discutere. La deputata pentastellata, Maria Pallini, infatti, propone ‘il divieto di inserire il requisito del voto di laurea nei bandi dei Concorsi pubblici’. Come riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero‘, l’attuale sottosegretario al ministero dell’Interno, Carlo Sibilia, aveva presentato una proposta analoga. Secondo il ...

Battaglia : bene proposta legge su regolarizzazione occupazioni senza titolo degli alloggi pubblici : 'La proposta di legge sulla regolarizzazione delle occupazioni senza titolo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvata dal Consiglio Regionale, rappresenta una risposta sociale verso ...

Classi pollaio - finalmente abbiamo una proposta di legge : Classi pollaio, finalmente è stato presentata una proposta di legge da parte del M5S. Il cammino non sarà breve e facile. Perché non ripetere la soluzione pensata dal duo Gelmini/Tremonti, quando nel 2008 per far approvare rapidamente il salasso di 8 miliardi, decisero di inserirlo in un provvedimento più ampio? Fu un successo per il governo, non per la scuola! Classi pollaio una proposta di legge Classi pollaio, dopo tanti articoli, ...

Filiera del riuso - arriva la proposta di legge : Sono gli obiettivi che si propone la proposta di legge n.1065 per la disciplina dell'economia dei beni usati e la promozione del settore del riutilizzo , a prima firma del portavoce M5S e capogruppo ...

La proposta di legge di Fi per i menu vegani e vegetariani che ‘dimentica’ i celiaci : La senatrice Gabriella Giammanco ha presentato un disegno di legge con cui si vuole tutelare la scelta di condurre una dieta vegana o vegetariana, proponendo l'obbligo per tutte le mense pubbliche e i locali convenzionati con i luoghi di lavoro di proporre una variante vegetariana e una vegana per tutti coloro che "eticamente" scelgono questa dieta. Ma è davvero etica? Non vale lo stesso poi per i malati di celiachia, che possono usufruire di ...