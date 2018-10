La Polonia boccia la Carta dei diritti Ue | troppo filo-Lgbt

Volley - Pagelle Italia-Polonia (primo set) : tutti bocciati - azzurri tramortiti e mai in partita : L’Italia ha dato mestamente addio ai Mondiali casalinghi di Volley. Serviva un’impresa titanica, quasi impossibile contro la Polonia: vincere 3-0 e con 15 punti complessivi di scarto. La contesa si è conclusa già al termine del primo set, dominato 25-14 dalla compagine del Centro Europa. Di fatto, una volta andati in svantaggio prima per 3-5 e poi per 8-11, gli azzurri hanno subito smesso di lottare e non c’è stata più partita. ...