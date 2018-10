La parabola dei kamikaze del sovranismo

ilgiornale

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Da quell'incontro con il premier, Giuseppe Conte, da cui è stata ricevuta insieme all'altra capogruppo di Forza Italia, Annamaria Bernini, Maria Stella Gelmini è uscita sconsolata. "Questi sono dei": è l'unica frase laconica che le è uscita dalla bocca. La spiegazione è tutta nella cronaca del colloquio. Quando è stato chiesto al premier di intervenire sui Cinque stelle per diminuire il tasso di "avventurismo" che c'è nella manovra bocciata urbi et orbi dalle istituzioni italiane e internazionali, la risposta è stata: "Questa è la mia manovra. E comunque lo spread non arriverà mai a 400 punti". Discorso un po' semplicistico, dato che già ora, con le piroette sui 300 punti, secondo Bankitalia il nostro Paese pagherà in tre anni 10 miliardi in più di interessi sui titoli. Per l'Ufficio parlamentare di bilancio addirittura 17. Non è andata meglio, a parte i toni e il galateo, ...