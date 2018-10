La panchina dell' Ikea

Da Donadoni a Prandelli - la maledizione della panchina azzurra : Non tutti sono Marcello Lippi: fisico da Paul Newman, mondiale vinto, successi e successi con la Juve. Quindi, se sei Lippi scegli di stare fermo o di andare a pesca, oppure di tentare l'avventura ...

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

panchina Chievo Verona - Campedelli ha scelto Ventura : domani il primo allenamento : L’ex ct della Nazionale riparte dunque dalla Panchina del Chievo Verona, vinto il testa a testa con Iachini Sarà Gian Piero Ventura il nuovo allenatore del Chievo Verona, l’ex ct dunque prenderà il posto di D’Anna dopo aver vinto il ballottaggio con Beppe Iachini. Il presidente Campedelli ha raggiunto l’accordo con il tecnico ligure, che nella mattinata di oggi incontrerà il numero uno gialloblu per definire i ...

Gian Piero Ventura - l'x ct della Nazionale verso la panchina del Chievo : Per la serie A sarebbe un colpo di marketing eccezionale: Gian Piero Ventura , il ct protagonista della mancata qualificazione dell'Italia agli ultimi mondiali in Russia, seduto nuovamente su una ...

panchina Chievo - ore contate per D’Anna : Ventura sorpassa Iachini nelle preferenze di Campedelli : Il presidente Campedelli avrebbe deciso di chiudere l’accordo con Ventura, per via delle richieste di Iachini che vuole un biennale a prescindere dalla categoria Continua il testa a testa tra Ventura e Iachini per la Panchina del Chievo, che ormai non appartiene più a Lorenzo D’Anna. Il presidente Campedelli sta facendo le sue valutazioni, ma nelle ultime ore sembrano salire vertiginosamente le quotazioni di Ventura. L’ex ...

USA : spunta un grande nome per la panchina della Nazionale : A un anno dall’esonero di Bruce Arena, mandato via dopo la mancata qualificazione ai Mondiali in Russia figlia del clamoroso ko contro Trinidad e Tobago nell’ultima partita del girone, gli Usa sono ancora senza ct. Dal 13 ottobre scorso, l’interim è stato assunto da Dave Sarachan, l’assistente di Arena durante la sua avventura sulla panchina a stelle e strisce. Nel frattempo, la ricerca della federazione per il ...

Roma-Lazio 3-1 - ai giallorossi il derby della capitale : Di Francesco salva la panchina : Contava più per la Roma. La chiave, il senso della partita è un po’ tutto qui: un derby della capitale è sempre un derby, non si può dire che la Lazio l’abbia sottovalutato. Ma i giallorossi avevano tanto da perdere, forse persino la panchina di Di Francesco, pericolosamente in bilico dopo i risultati deludenti d’inizio stagione, e magari proprio per questo l’hanno vinto. Atteggiamento giusto, lettura migliore del match, un pizzico di fortuna ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il Canada ai raggi X. Che derby in panchina! Occhio alla potenza delle nordamericane : Italia-Canada è soprattutto un derby di panchine. Davide Mazzanti da una parte, Marcello Abbondanza dall’altra, due allenatori che si sono incrociati, si sono scambiati i timoni durante la loro carriera ormai piuttosto lunga nonostante l’età tutt’altro che avanzata. Ravenna, Bergamo, Casalmaggiore sono le piazze dove entrambi hanno lavorato alla guida delle squadre di riferimento e ora si trovano di fronte nel palcoscenico più importante a ...

Cinquanta anni fa la prima panchina e i primi numeri 13 della serie A : In cinquant'anni è cambiato il mondo e, naturalmente, anche il calcio italiano. Quel giorno, sedici giocatori dei sedici club di allora indossarono per la prima volta la maglietta col 13. Sembrava ...

Roma - la notte della paura : Di Francesco difende la panchina con 7 novità : Il presente e basta. Perché se la Roma non vince stasera all'Olimpico, non c'è domani. Almeno per Di Francesco. La fiducia, a prescindere da qualsiasi rassicurazione che gli arriva da dentro Trigoria ...

Zenga : 'Io sulla panchina dell'Inter? Nella Playstation 2021 forse...' : TORINO - 'Io sulla panchina dell' Inter ? Non mettetemi in difficoltà con Spalletti che è un amico. Nella Playstation 2021 forse'. Così Walter Zenga a 'Pressing', su Canale 5, parlando della sconfitta ...

Milan - Caldara in panchina contro il Cagliari : i motivi della scelta di Gattuso : Due partite, zero minuti giocati. Mattia Caldara non è ancora entrato negli schemi del Milan allenato da Gattuso, come dimostra il mancato utilizzo del giocatore da parte del tecnico rossonero. Nel prossimo match di campionato contro il Cagliari, l’ex difensore di Juve e Atalanta dovrebbe accomodarsi ancora in panchina. Cagliari-Milan, Gattuso sceglie ancora Musacchio Nella trasferta in Sardegna, ci sarà dunque – con ogni probabilità – ...

Un allenatore al giorno : Mazzone - l’highlander della panchina : 1/7 LaPresse/Simone Fanini ...

Volley - Mondiali 2018 : la panchina dell’Italia. Le riserve azzurre : dal gigante Nelli allo svincolato Baranowicz - la rivincita di Maruotti e l’esperto Rossini : L’Italia si sta avvicinando a grandi passi ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre e vuole ricoprire un ruolo di assoluta protagonista puntando al bersaglio grosso nonostante una concorrenza spietata in cui spiccano soprattutto Russia, Brasile, Francia, Serbia, Polonia, USA. La nostra Nazionale ha comunque tutte le carte in regola per giocarsela e per regalare delle gioie ai ...