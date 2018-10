agi

: La 'maledizione' dei goal di Aaron #Ramsey, raccontata dall'inizio - Agenzia_Italia : La 'maledizione' dei goal di Aaron #Ramsey, raccontata dall'inizio

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il gol segnato domenica da Aaron Ramsey nel derby contro il Fulham è una gioia per gli occhi, puro ossigeno per ogni vero appassionato di calcio. Un’azione corale che ha portato il centrocampista gallese, che recentissimi rumors di mercato vorrebbero da gennaio al Milan, a concludere in rete con un colpo di tacco da standing ovation. Ma i gol di Ramsey se da una parte fanno gioire i tifosi dei Gunners’altra fanno tremare il mondo intero, questo dovuto ad una macabracoincidente con molte reti messe a segno dal calciatore gallese. Ma partiamo dal principio. Cosa è successo ogni volta che Ramsey ha segnato Il 14 ottobre del 2009 Ramsey gioca Liechtenstein-Galles, il giovane centrocampista va in gol e solo due giorni dopo viene a mancare Andres Montes, mitico giornalista e commentatore sportivo spagnolo. Esattamente il mese dopo, Ramsey ...