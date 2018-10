La ' maledizione ' dei goal di Aaron Ramsey - raccontata dall'inizio : Il gol segnato domenica da Aaron Ramsey nel derby contro il Fulham è una gioia per gli occhi, puro ossigeno per ogni vero appassionato di calcio. Un’azione corale che ha portato il centrocampista gallese, che recentissimi rumors di mercato vorrebbero da gennaio al Milan, a concludere in rete con un colpo di tacco da standing ovation. Ma i gol di Ramsey se da una parte fanno gioire i tifosi dei Gunners dall’altra fanno tremare ...

NBA – Continua la maledizione dei rookie dei Sixers! Infortunio per Zaire Smiht : il comunicato ufficiale : Continua la ‘maledizione’ dei rookie in casa Sixers: Infortunio per Zaire Smith, il comunicato ufficiale della franchigia riporta di una frattura al piede Ormai sembra abbastanza chiaro a tutti: i Philadelphia 76ers sono vittima di una maledizione! Da qualche anno a questa parte, i rookie scelti al Draft dai Sixers finiscono per infortunarsi, rimediando lunghi stop che funestano il loro primo anno nella lega. È successo a Joel ...