huffingtonpost

: In referendum consultivo ampia maggioranza votanti a favore Accordo con Grecia, a conferma aspirazioni #UE e #NATO… - ItalyMFA : In referendum consultivo ampia maggioranza votanti a favore Accordo con Grecia, a conferma aspirazioni #UE e #NATO… - HuffPostItalia : La maggioranza in pieno controllo in Parlamento incassa il sì al Def - goldrake1980 : RT @francescagraz1: #Tria,bomba Reuters: si dimette a gennaio dopo approvazione manovra finanziaria,dal Parlamento entro 31dic. Il giornale… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Roma per tutta la giornata è avvolta da un velo di pioggerellina inglese. Ma per qualche ora l'eco da tregenda di una Brexit all'italiana sono lontani. Per un tempo limitato, si intende. Quello che ha attraversato il dibattito alla Camera e al Senato sul Documento di economia e finanza, approvato senza sorprese, senza i cosiddetti franchi tiratori, con qualche urla, ma da decibel contenuto, al cospetto di unache per il momento ha ildel. Menoperò lo ha sui numeri della manovra perché, finita questa parentesi idilliaca, nelle stanze che contano si torna a cercare le coperture per le tante, forse troppe, spese in programma.Gli occhi sono puntati su palazzo Madama. E' qui che si attende l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini. E' qui le opposizioni, in particolare il Pd, dopo un mese di campagna social annunciando ...