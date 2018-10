La lingua e l' idea di patria

ilfoglio

: @EugenioCardi @nzingaretti Dov è la sorpresa? Il malcontento nei confronti di Renzi è cosa nota fuori e dentro il p… - Pattj11 : @EugenioCardi @nzingaretti Dov è la sorpresa? Il malcontento nei confronti di Renzi è cosa nota fuori e dentro il p… - RememberGiuls : Sto di nuovo cambiando idea sulla lingua da studiare, sono un caso perso - Topking581 : RT @eccapecca: Il termine deriva da lingua Kibundu e si riferisce all’idea che l’esistenza di un individuo è legata agli altri, alla sua co… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) ... ricredetevi controllando ciò che aveva detto in circostanze simili lo scorso anno a Ouagadougou, in Burkina Faso: 'Lafrancese ha oltrepassato l'Esagono, ha percorso il mondo intero e per ...