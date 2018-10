La lezione pedagogica di Mattarella a Di Maio e Salvini In difesa di

huffingtonpost

(Di giovedì 11 ottobre 2018) È un intervento ad altissima intensità politica, perché le regole e la loro, in una democrazia, non sono un terreno neutro. Quasi "pedagogico" si sarebbe detto una volta, di fronte allo stravolgimento democratico in atto. È chiaro a chi sono le rivolte le parole del capo dello Stato quando ricorda che "l'esercizio del potere può provocare il rischio di fare inebriare, di perderne il senso del servizio e di fare acquisire il senso del dominio".Ecco, il senso del dominio che sovrasta quello di servizio, in un clima di ebbrezza che sembra avvolgere le attuali classi dirigenti. È l'ebbrezza che, negli ultimi giorni ha portato alla negazione, in nome del popolo, della legittimità delle articolazioni "terze" dello Stato. Corte dei Conti, Ufficio parlamentare di bilancio, Bankitalia che, se vuole parlare, "si presenti alle elezioni". ...