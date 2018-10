La Lega Nord contro Cristina Parodi | ' Ha offeso Salvini | lasci la Rai'

Evasione fiscale - chiesta conferma condanna a 10 mesi per Belsito - ex Tesoriere Lega Nord - : La richiesta è stata avanzata dal sostituto procuratore generale nell'ambito dell'inchiesta sulla presunta Evasione fiscale di 2 milioni di euro per gli investimenti offshore a Cipro e in Tanzania. L'...

Sondaggio Ipsos - la Lega fa il botto : al Nord è al 48% mentre al Sud va oltre il 22% : I malumori provenienti dal Nord contro il governo gialloverde, in particolare contro il decreto dignità e la manovra, sembrano aver colpito soltanto il Movimento 5 Stelle e lasciato la Lega quasi ...

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. M5s perde colpi al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Sondaggi - così la Lega “sostituisce” Fi : nel Nord-Est prende un voto su 2. Il M5s frena al Centro-Nord - ma resiste al Sud : I partiti di governo nell’ultima settimana hanno sofferto un po’, dice un Sondaggio di ieri, ma resta la loro base del 60 per cento di consenso virtuale. Un gradimento che cambia ulteriormente la geografia elettorale dell’Italia. Un’altra metamorfosi rispetto a quella già emersa con le elezioni politiche del 4 marzo. Secondo un’analisi di Ipsos per il Corriere della Sera, infatti, la Lega (che ha più che raddoppiato ...

Nei sondaggi la Lega allunga sul M5s. e nel Nord Est è vicina al 50% : Nei sondaggi la Lega continua a estendere il vantaggio sugli alleati di governo del Movimento 5 stelle. Il motivo? Il Carroccio viene considerato più affidabile e concreto sui temi economici, come emergerebbe inoltre da altre indagini secondo le quali le proposte leghiste in tema di fisco e welfare sarebbero più popolari del reddito di cittadinanza. Ed è soprattutto il Nord produttivo che guarda a Salvini, non fidandosi ...

Sondaggi elettorali : la Lega è sempre più forte al Nord - il M5S invece conquista il Sud : Il Sondaggio elettorale realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera ha analizzato le intenzioni di voto in Italia, suddividendole per regioni. È emerso che l'Italia si divide precisamente in due: dal Nord al Centro i voti si canalizzano verso la Lega, mentre dal Centro al Sud e nelle isole ad avere la maggioranza netta è il Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Sondaggi - boom Lega : al Nord-Est è al 48%. E supera il 22% al Sud : La Lega non si chiamerà più "Lega Nord", Alberto da Giussano sembra un ricordo del passato e il verde non colora più i prati di Pontida. Eppure da quando è iniziata da rivoluzione salviniana del partito è proprio qui che la Lega ha raggiunto il suo massimo storico. Consensi che ai tempi di Bossi e soci il Carroccio si sognava soltanto.Le rivelazioni di Ipsos per il Corriere della Sera non lasciano molti margini di ragionamento. Salvini cresce ...

Lega Nord inaugura una sua sezione a Praga : La sezione praghese del partito di Matteo Salvini farà capo alla 'Lega nel mondo' - l'organizzazione appena lanciata …

Il blitz di Casaleggio nel Nordest per soffiare gli industriali alla Lega : La strategia ha due facce, apparentemente in contrasto tra di loro, ma speculari nel cammino di un Movimento camaleontico per sua stessa natura. Il primo obiettivo, raggiunto dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def, era quello di espugnare il fortino istituzionale del Ministero dell'Economia, costringendo il ministro Giovanni Tria ad ingoiare il rospo di un deficit al 2,4% del Pil. Con la ciliegina sulla torta dell'inserimento in ...

Pensioni - quota 100 sì o no? Tria sotto assedio da Movimento 5 Stelle e Lega Nord : L'obiettivo della parta politica è chiaro: condurre in porto una legge di Bilancio che contenga i principali punti del contratto firmato da Movimento 5 Stelle e Lega prima che il premier Conte ...

"Hanno allentato i bulloni delle ruote dell'auto - volevano uccidermi". La denuncia del Coordinatore Lega nel Nord Sardegna : "volevano uccidermi. In giornata presenterò un esposto alla Digos di Sassari per trovare i responsabili". Non ha dubbi Giovanni Nurra, Coordinatore della Lega per il Nord Sardegna. Dieci giorni fa ha rischiato di rimanere vittima di un incidente stradale: ignoti, agendo di notte, hanno allentato i bulloni che sostengono le ruote posteriori della sua auto. Per Nurra è stato di un attentato. "Potevano uccidere me e la mia famiglia", ...

Università - la Lega blocca l'Erasmus nei paesi del Nord Africa - : 'Parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento , UE, n. 1288/2013 , COM, 2018, 367, . La XIV commissione esprime parere favorevole a che: e, siano adottate le opportune iniziative per estendere, in futuro, il ...

Fondi Lega Nord : rimborso a rate da 600 mila euro all’anno : E’ stata raggiunta un’intesa tra la procura di Genova e gli avvocati della Lega Nord. L’accordo riguarda le modalità di

Fnm : Cinzia Farisè termina incarico di amministratore deLegato Trenord : Milano, 13 set. (AdnKronos) - Cinzia Farisè, dirigente Fnm, ha terminato oggi il suo incarico di amministratore delegato di Trenord. Lo comunica Fnm, che controlla la società, precisando che l'azione fa seguito a "un processo di generale rinnovamento del consiglio di amministrazione e del management