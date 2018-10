La cosa più preoccupante non è il deficit | ma il caos Sentenza Calenda

Uomini e donne - Sara Affi Fella e la bugia più clamorosa. L'ex amica : 'cosa mi disse 3 giorni prima di andare' : Un'altra bugia sul conto di Sara Affi Fella . A parlare, al settimanale Vero , è L'ex amica Selvaggia Roma , che partecipò insieme a lei a Temptation Island , un anno fa, insieme ai rispettivi ...

Ricomincio dai Libri - cosa si può migliorare nella fiera di Napoli tra le più interessanti d’Italia : Si è chiusa domenica l’ultima edizione di Ricomincio dai Libri, la fiera del libro di Napoli organizzata da un nutrito gruppo di giovani napoletani amanti del libro. Gli organizzatori stanno facendo crescere anno dopo anno questa manifestazione. Da San Giorgio a Cremano, a Forcella fino al Museo Archeologico di Napoli. Migliaia i visitatori, centinaia di metri di code per vedere le collezioni archeologiche e le collane di Libri. Un mix perfetto ...

Erofame 2018 - cosa succede alla fiera erotica più importante d'Europa : ... come ogni anno da 8 anni, produttori e distributori di sex toy , condom, lubrificanti, lingerie e accessori erotici presentano le ultime novità che contribuiscono a diffondere il piacere nel mondo. ...

Grande Fratello Vip 2018 - Silvia Provvedi : «Sono stata io a non volere più Fabrizio Corona. Mi sento liberata da qualcosa che mi ha oppressa» : «Silvia Provvedi Se Fabrizio Corona non va (almeno per ora) al Grande Fratello Vip, il Grande Fratello Vip continua comunque a parlare di lui. Complice uno sfogo in confessionale di Silvia Provvedi, nella terza puntata del reality show di Canale 5 si è dato spazio all’ex re dei paparazzi. “Quando un personaggio mangia una persona, non finisce mai di fare show. […] Io ci ho creduto, ho amato, e ho smesso di amare una volta che ho preso coscienza ...

Shevchenko : “Higuain è nel pieno della carriera - ha qualcosa in più” : Andriy Shevchenko, ct dell’Ucraina ed ex giocatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante ha parlato della situazione della squadra: “Rino non è solo carattere, ha dimostrato di essere un tecnico che aggiunge qualcosa alla squadra. Io sono entusiasta del Milan che finalmente ha trovato la direzione. Nessuno […] L'articolo Shevchenko: “Higuain è nel ...

Che cosa c’è dietro le proposte per dare più potere al popolo : Nel disinteresse dei media, che inseguono chi la spara più grossa, il ministro delle Riforme Riccardo Fraccaro ha presentato tre proposte per fare dell’Italia un laboratorio mondiale di democrazia diretta. La prima idea consiste nel dimezzare il numero dei parlamentari; la seconda nell’introdurre i referendum propositivi; la terza nel cancellare il...

Salvini attacca la Raggi : "Buche e spazzatura - ci si aspetta qualcosa in più" : Intervista a Rtl 102.5 sulla situazione politica, il ministro degli Interni e vicepresidente del Consiglio non ha risparmiato critiche all'operato della prima cittadina: 'Tutti si aspettano qualcosa ...

Del Piero : 'Higuain? Gli girano un po' - contro la Juve darà qualcosa in più' : Alessandro Del Piero , leggenda della Juve , parla a Sky Sport di Gonzalo Higuain , attaccante del Milan : 'Non dico che abbia il dento avvelenato, ma un po' di motivazioni in più le ha. Higuain arriva da stagioni straordinarie, nel Milan si sente molto ...

Salvini : «Tutti si aspettano qualcosa in più da Raggi. La vedo anche io la mondezza - le buche» : «Tutti si aspettano qualcosa in più. La vedo anche io la mondezza, le buche». Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini ha risposto ad Rtl 102.5 ad una...

Vladimir Putin ha compiuto 66 anni : ecco cosa fa il presidente russo il giorno del suo compleanno. La scheda : Vladimir Putin ha compiuto 66 anni il 7 ottobre. Sul suo compleanno circolano sempre particolari aneddoti, come quando andò in Siberia a camminare o come quando partecipò a una partita di hockey e segnò sette reti. Quest’anno la festa è stata organizzata tenendo nascosto il luogo (sul Mar Nero, in ogni caso). Dunque relax per il presidente russo, che è stato raggiunto dall’amico Silvio Berlusconi. L'articolo Vladimir Putin ha ...

Salvini : 'Raggi? Tutti si aspettano qualcosa di più' : Ovviamente aumenta il deficit e il ministro del Tesoro non ama divergere dal pareggio di bilancio che rappresenta il sogno di ogni ministro dell'Economia. Tuttavia il deficit fa parte degli strumenti ...

Blocco auto Euro 3 in Italia : dove e da quando non potranno più circolare. cosa stabilisce il provvedimento : Blocco Euro 3 diesel in Italia. Rivoluzione in atto a partire dal 1 ottobre 2018: si tratta del “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano” e coinvolge le regioni del nord-Italia quali Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Si tratta di un programma sottoscritto nel 2017 da queste regioni e dal ministero dell’Ambiente ed è entrato ...

BioWare : Il gameplay più importante della narrazione in Anthem? "È qualcosa di rigenerante" : BioWare ha più volte sottolineato di non essere cambiata, di essere ancora la software house dei capitoli migliori di Mass Effect e di Dragon Age ma non si può negare il fatto che Anthem sia un gioco diverso, un gioco che fa parlare di sé più per il gameplay che per la narrazione in senso stretto.Mentre sono stati svelati vari dettagli su classi/strali del gioco, creative director del progetto, Jonathan Warner, ne ha parlato sulle pagine del ...

Young Signorino si è sposato e da “mmh ha ha ha” passa ai pensieri d’amore : “Lei è la cosa più bella che mi sia successa” : Da oggi non è più Signorino: il trapper Young Signorino, quello di “mmh ha ha ha”, si è sposato in gran segreto. E chi se lo sarebbe mai aspettato? Da anima inquieta, a dolce sposo, il giovane cantante di Cesena ha fatto un’eclatante trasformazione in pochi mesi di esposizione mediatica. Merito di Jessica Loren (questo, perlomeno, il suo nome sui social), una bionda che ha conquistato il cuore di Paolo Caputo (così si chiama all’anagrafe) e gli ...