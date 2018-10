La community di Fallout insorge | Fallout 76 include un documento che contraddice il lore

eurogamer

(Di giovedì 11 ottobre 2018) In seguito alla scadenza dell'embargo di76, in rete si sono diffusi molteplici video di gameplay che hanno permesso a milioni di curiosi di vedere all'opera l'atteso, nuovo titolo della seriesviluppato da Bethesda.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, su Reddit l'utente Baffodil ha dimostrato di essere particolarmente attento scovando quello che potrebbe essere un grave errore diin uno dei documenti attraverso i quali i giocatori di76 ricevono quest e altre missioni secondarie.Nella nota in questione, leggiamo che la famosissima Confraternita d'Acciaio ha avvertito gli abitanti della West Virginia di un incombente pericolo. Il problema, secondo i fan, è che la Confraternita non dovrebbe in alcun modo trovarsi nella regione in cui si ambienta76, soprattutto all'epoca dei fatti.Read more…