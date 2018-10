La Camera ha approvato la Nota di aggiornamento al Def

Manovra 2019 : Def approvato da Camera e Senato : Camera e Senato danno il via libero alla nota di aggiornamento al Def che autorizza il governo allo scostamento del deficit programmato. Il testo ha ottenuto 161 voti favorevoli e 109 contrari al Senato e alla Camera, dove era necessaria la maggioranza assoluta, 331 voti favorevoli contro i 191 contrari. Secondo quanto contenuto nella risoluzione di maggioranza, il deficit salirà al 2,4% nel 2019, per poi scendere al 2,1% nel 2020 e ...

Con 329 voti favorevoli, 220 contrari e 4 astenuti, la Camera ha approvato la questione di fiducia sul decreto milleproroghe (Cos'è un decreto milleproroghe?). In questo modo sono stati cancellati tutti gli emendamenti che erano stati presentati nelle ultime settimane di

Via ai seggiolini anti abbandono : cosa dice il testo approvato alla Camera : Tra l'altro il MiT sta lavorando con il Ministero dell'Economia per trovare le adeguate coperture finanziarie , probabilmente già nella Legge di Bilancio. Il Codacons vede con grande positività l'...

Camera - approvato decreto su motovedette alla Libia. Il Pd non vota : Aggiornamento ore 22:30 - 382 sì alla Camera al decreto che prevede la cessione a titolo gratuito da parte dell'Italia di 12 motovedette alla Guardia Costiera libica. Il provvedimento, dunque, ora è legge. Ci sono stati 11 voti contrari e un astenuto, mentre il Pd non ha partecipato alla votazione ed è uscito dall'Aula dopo che in giornata si era visto bocciare tutti gli emendamenti.Scontro tra Migliore e ZoffiliAggiornamento ore 19:00 - Come ...

Era già stato approvato dal Senato e ora, dopo un'agitata discussione tra deputati del M5S e del PD, è legge

DL conversione in legge del decreto dignità approvato alla Camera : ... divieto della pubblicità su giochi e scommesse e innalzamento della misura del prelievo erariale unico sulle vincite da apparecchi da gioco; ridefinizione del regime giuridico e fiscale dello sport ...

Decreto dignità approvato alla Camera : ecco tutte le novità : Non è stata una giornata facile, sono volati stracci e accuse da parte delle opposizioni, ma alla fine la maggioranza è riuscita a strappare il voto di approvazione del discusso Decreto dignità, che così ha avuto il via libera definitivo. L’Aula ha approvato il Decreto con 312 sì, 190 no e 1 astenuto e ora la passa al Senato, che prenderà in esame il testo. Consulta lo Speciale sul Decreto dignità Molte conferme e anche novità, compresa ...

E lo ha in parte modificato dopo le critiche che aveva ricevuto: cosa c'è di nuovo nella norma con cui Di Maio vuole combattere il precariato (e il gioco d'azzardo)

Decreto Dignità approvato dalla Camera : ecco cosa cambia rispetto al testo varato dal governo : Nel comunicato diffuso al termine del Consiglio dei ministri si citano la riduzione del redditometro , come misura di contrasto all'economia sommersa, e il rinvio della scadenza per l'invio dei dati ...