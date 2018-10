La bomba d’acqua su Cagliari | strade sommerse e auto sott' acqua

bomba d’acqua su Cagliari. Morta una donna - disperso un pastore | :

bomba d’acqua e inondazioni a Maiorca : 8 morti. Tra loro due turisti britannici : Almeno otto persone sono morte a Maiorca a causa delle piogge torrenziali che hanno colpito l’isola nelle ultime ore. Secondo quanto riporta El Pais ci sono anche nove dispersi. Due delle vittime e due delle persone che non sono state rintracciate sono turisti britannici , ha riferito il sindaco di Sant Llorenc, il comune più colpito, 8 mila abita...

Maltempo Catania - bomba d’acqua e grandine : la pioggia trasforma le strade in fiumi : La bomba d’acqua ha trasformato le strade di Catania in fiumi, con la pioggia che ha invaso anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Il sindaco sospende le lezioni domani in tutte le scuole: “Eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”.Continua a leggere

Maltempo - ciclone sul Tirreno : bomba d’acqua provoca danni e disagi a Caserta - 49mm in centro : Una bomba d’acqua si e’ abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti. Il capoluogo e’ rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz’ora, in cui sono caduti ben 49mm di pioggia; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne ...

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi temporali al Centro/Sud : bomba d'acqua tra Reggio Calabria e Messina

Maltempo Sardegna - bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Maltempo - bomba d’acqua a Fermignano e a Urbania : 90mm di pioggia in 30 minuti - frane e smottamenti : bomba d’acqua nel primo pomeriggio di oggi ha colpito Fermignano e Urbania (Pesaro Urbino), con allagamenti delle abitazioni e smottamenti nelle strade. La Sp 4 “Metaurense”, che collega i due Comuni, e’ stata chiusa per una frana. In poco più di 30 minuti sono caduti 90mm di pioggia. Al lavoro mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia per la rimozione del terriccio sceso e per il ripristino della circolazione. Sul ...

bomba d’acqua a Verona - interrotto il concerto di Annalisa al Teatro Romano : Vigili del fuoco presi dalle 22 di ieri sera, 6 settembre, per il nubifragio che ha colpito il Veronese a macchia di leopardo. La zona più colpita è stata Arbizzano. La pioggia torrenziale ha bloccato anche la cantante: "Mi dispiace, ma tornerò".Continua a leggere

Artico - enorme massa d’acqua calda sotto il ghiaccio : “In 30 anni la temperatura è raddoppiata - è una bomba a orologeria” : Una bomba a orologeria sotto l’Artico, che potrebbe causare uno scioglimento dei ghiacci senza precedenti. Questo rappresenta, secondo uno studio pubblicato su Science Advances da Mary-Louise Timmermans della Yale University e da John Toole e Richard Krishfield della Woods Hole Oceanographic Institution, l’enorme massa d’acqua sotto l’Artico che, a causa dei cambiamenti climatici, ha raddoppiato la sua temperatura negli ultimi trent’anni. ...

Maltempo - la bomba d’acqua di sabato a Jesi è stata la più forte degli ultimi 10 anni : sono caduti 85mm di pioggia in due ore : Era una ‘bomba d’acqua’ da 85mm di pioggia (equivalenti a litri per metro quadrato) in due ore, quattro volte in più delle precipitazioni registrate a gennaio, quella che si e’ riversata il primo settembre su Jesi causando allagamenti, frane e numerosi danni. I dati, raccolti dal Comune, riferiscono di 42,6mm di pioggia caduti tra le ore 14 e le 15 e di 42,2mm tra le 15 e le 16. “Negli ultimi dieci anni – si ...

Maltempo - Sardegna devastata da temporali violentissimi : bomba d’acqua si abbatte Campidano : 50 turisti intrappolati nelle nuraghe : Il Maltempo oggi pomeriggio ha colpito in modo pesantissimo la Sardegna centro/meridionale, con una violentissima bomba d’acqua nel Medio Campidano, tra Sanluri e Barumini. Proprio a Barumini sono caduti 69mm di pioggia, e i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri e della Stazione di del paese, insieme ai Vigili del fuoco hanno evacuato una cinquantina di turisti che questo pomeriggio sono rimasti bloccati all’interno ...

Gole di Raganello - procuratore : “Il problema non è la bomba d’acqua - ma la gestione dell’allerta” : “I ruoli sono distinti. La Protezione civile, come da suo compito, lunedì ha rilevato il grado di allerta, e l’ha trasmessa agli uffici degli enti locali. Ora bisogna vedere l’ente locale come ha tradotto quell’allerta: che cosa ha fatto scattare. Dovrebbero esistere quasi degli automatismi, invece c’erano gravi defaillance nel sistema. Quindi ribadisco:il problema non è la bomba d’acqua, ma come è stata ...

Maltempo - bomba d’acqua devasta Reggio Calabria : chiuso temporaneamente il Museo nazionale : Il nubifragio che oggi pomeriggio ha colpito Reggio Calabria ha costretto una temporanea chiusura del Museo archeologico nazionale: “Una decisione che ho preso per la tutela dei visitatori, sentito il responsabile per la sicurezza della struttura. Ringrazio tutto il personale che ha fatto fronte all’emergenza e i Vigili del fuoco che con grande celerita’ sono intervenuti per ripristinare le normali condizioni del Museo. Non ...

Maltempo - bomba d'acqua devasta Reggio Calabria : allagato e chiuso il Museo dei Bronzi di Riace - sommersi Lungomare e Ferrovia