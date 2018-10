La benzina cambia nome : Addio a gasolio, verde, gpl e metano. Da domani, per identificare i carburanti, al distributore ci saranno etichette e sigle. Entra infatti in vigore, nell'Unione Europea, l'obbligo di apporre sui ...

Carburanti - da domani cambiano i nomi/ benzina - diesel - gpl e metano : ecco come si chiameranno : Carburanti, da domani cambiano i nomi per ciclomotori e veicoli a Benzina, diesel, gpl e metano. Nuove etichette: ecco come si chiameranno. Tutte le novità e le ultime notizie (Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:57:00 GMT)