La Bce non aiuterà l' Italia in caso di crisi di liquidità

Bce - Praet : non abbiamo fretta di normalizzare politica monetaria. Euro giù : L'Euro è in calo per la seconda seduta di fila dopo le parole da colomba pronunciate dal chief economist della Bce. L'economista Peter Praet ha detto che la Bce non ha alcuna fretta di normalizzare le ...

Mario Draghi resta fermo. La Bce lima al ribasso le stime di crescita dell'Eurozona - ma la strategia non cambia : La Bce conferma in toto la sua strategia. Sulla base della consueta analisi economica e monetaria abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse di riferimento, ha detto il presidente Mario Draghi in conferenza stampa a Francoforte. "Continuiamo ad attenderci che si mantengano su livelli pari a quelli attuali almeno nell'orizzonte dell'estate del 2019 e in ogni caso finchè ciò sarà necessario" ha detto il ...

Bce - Draghi colomba : tassi non si toccano fino all'estate 2019 : Nella riunione di luglio Draghi, interrogato sulla questione, aveva detto che non si erano visti impatti particolari sui fondamentali dell'economia e che la situazione avrebbe potuto degenerare nel ...

E' il Bce day ma il mercato non si aspetta novità : Teleborsa, - Si riunisce oggi, 13 settembre 2018, il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea , per fare il punto sulla situazione economica della Zona Euro e annunciare le decisioni di ...

Fmi - Lagarde : 'non sono interessata a scranni più alti Bce e Commissione europea' : Christine Lagarde, numero uno del Fondo Monetario Internazionale, si chiama fuori dalla corsa per gli scranni più alti della Bce e della Commissione europea, che si libereranno l'anno prossimo con l'...

Borse in fase di attesa. Non solo Bce : tutti i driver nel breve : Due ore prima della chiusura di Wall Street si guarderà al Beige Book, il tradizionale rapporto della Fed sullo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. In giornata è previsto inoltre un ...

Ottobre rosso per l'euro - ecco perché Draghi non cesserà presto gli stimoli Bce : Via anche quello allo Sport, la campionessa olimpica Laura Flessel. Settimana scorsa era stato il turno dell'ex collega all'Ambiente, Nicolas Hulot. Tutto questo, mentre i sondaggi segnalano una ...

Tria : Italia non è malata - ma senza Bce soffrirà : soffrirà come gli altri paesi, ma cresce nmeno, dice il ministro dell'Economia che continua a promettere il rispetto del tetto del 3%; e ancora: il def sgonfierà lo spread'. L'ex ministro Padoan commenta: china pericolosa, non sono ottimista -

