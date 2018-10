Kung Fu Jungle film stasera in tv 11 ottobre | cast | trama | streaming

cubemagazine

: Ci sono killer seriali e killer...marziali ??? Il primo appuntamento con #LeFuriedOriente è per questa sera alle 21.… - CieloTV : Ci sono killer seriali e killer...marziali ??? Il primo appuntamento con #LeFuriedOriente è per questa sera alle 21.… - dituttounpop : Stasera parte Il ciclo Le Furie d'oriente su Cielo, ogni giovedì un film sul mondo del kung fu. Stasera Kung Fu Jun… -

(Di venerdì 12 ottobre 2018)Fuè ilin tv giovedì 112018 in onda in prima serata su Cielo alle ore 21:15. Di seguito ecco, scheda,dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVFuin tv:e regia La regia è di Teddy Chan mentre neltroviamo Donnie Yen, Baoqiang Wang, Charlie Yeung, Bing Bai, Deep Ng, Chen Si-Xuan.Fuin tv:Il maestro di arti marziali Hahou Mo si costituisce alla polizia dopo aver accidentalmente ucciso un uomo. Mentre si trova in prigione, diversi campioni di arti marziali vengono uccisi: le ricerche della polizia conducono a Fung Yu-sau, il cui obiettivo finale è sfidare all’ultimo sangue proprio Hahou Mo…FuFusarà visibile gratuitamente anche dal sito cielotv.it/ovviamente agli stessi orari della ...