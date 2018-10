Kokorin e Mamaev | pugno duro | due mesi di carcere prima del processo FOTO ...

Kokorin e Mamaev - 2 mesi di carcere in attesa del processo per aggressione : Due mesi di carcere , in attesa che si concludano le indagini e si arrivi alla sentenza definitiva: è questa la misura cautelare adottata nei confronti di Aleksandr Kokorin e Pavel Mamaev . I due ...

Follia di Kokorin e Mamaev - aggredito un funzionario del Governo : “mai più in nazionale”. Ora rischiano la galera [VIDEO] : Aleksandr Kokorin, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, e Pavel Mamaev, centrocampista del Krasnodar, probabilmente ubriachi, ieri mattina in un bar in Russia, hanno aggredito un funzionario del Governo. I due sono stati ripresi dalla telecamere di sorveglianza durante l’aggressione. Il Ministro dello Sport russo è stato categorico: “non saranno mai più chiamati in nazionale”. Adesso i due rischiano grosso: i club di ...