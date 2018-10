Kidding rinnovata per la seconda stagione | la serie con Jim Carrey su Sky Atlantic da

optimaitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018)per la. Ancor prima di terminare il suo primo ciclo di episodi, il network via cavo Showtime premia il ritorno di Jimin tv, confermando il suo progetto per il prossimo anno.In, l'ex Ace Ventura interpreta il ruolo di un'icona televisiva per bambini, Jeff (il Mr. Pickles del suo programma) che affronta il lutto per la morte del figlio, cercando di equilibrare la sua vita personale. Jeff è una star del piccolo schermo, ma nel privato è un disastro e deve gestire la sua complicata famiglia. Nel cast dellaanche Frank Langella nei panni di Seb, padre di Jeff, Catherine Keener (Deirdre, la sorella del protagonista), Judy Greer (è Jill, l'ex moglie di Jeff), Cole Allen (nel duplice ruolo dei gemelli Piccirillo) e Juliet Morris (Maddy).Gary Levine, presidente addetto alla programmazione di Showtime Networks Inc. ha spiegato il ...