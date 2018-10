Kia Ceed | la prova de Il Fatto it – La coreana made in Europe è servita – FOTO

Kia Ceed Sportwagon - Al volante della 1.6 CRDi 136 CV DCT : cresciuta in tutti i sensi, la nuova Kia Ceed Sportwagon. Tanto nelle dimensioni esterne, quanto nella qualità complessiva. Adas evoluti, assemblaggi curati e dettagli che badano al sodo si accompagnano a una meccanica tutta nuova, dal primo allultimo bullone. Oltre allestetica e alle nuove tecnologie, infatti, la wagon coreana si propone con una piattaforma inedita, la K2, abbinata ad alcune novità anche nel comparto propulsivo, a partire dal ...

Nuova Kia Ceed : #BELLAMOSSA con Del Piero e Leotta : Kia lancia #BELLAMOSSA, la campagna ideata per Nuova CEED. La fase teaser, sui canali social e digital è già partita e vede protagonisti, accanto alla Nuova CEED Hatchback e Sportwagon, Alessandro Del Piero e Diletta Leotta. Il campione del mondo, assieme alla presentatrice e influencer, entrambi Kia Ambassador, saranno protagonisti della campagna #BELLAMOSSA sui canali […] L'articolo Nuova Kia CEED: #BELLAMOSSA con Del Piero e Leotta ...

Nuova Kia PROCEED : la prima shooting brake firmata Kia : La Nuova Kia PROCEED, la prima shooting brake targata Kia e destinata ad arricchire la famiglia CEED, unisce un design straordinario con lo spazio e la versatilità di una wagon. Il tutto racchiuso nel corpo elegante di una coupé a cinque porte. prima apparizione in pubblico al Salone di Parigi, per poi arrivare dai concessionari […] L'articolo Nuova Kia PROCEED: la prima shooting brake firmata Kia sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Kia ProCeed - debutta a Parigi la shooting brake sportiva coreana – FOTO : E’ stato alzato finalmente il velo, o meglio è stata la gabbia, alla coreana dal “naso di tigre”. La nuova Kia ProCeed perde l’apostrofo ma acquista molto in fatto di sportività, nella sua nuova veste di shooting brake. Un modello cruciale per la casa coreana, che con la famiglia Ceed ha già venduto in Europa, dal 2006, ben 1,3 milioni di unità, facendone uno dei modelli di punta insieme alla Sportage. Gregory ...

Kia ProCeed - La compatta diventa shooting brake : La nuova generazione della Kia ProCeed (la prima senza l'apostrofo) stacca col passato, evolvendosi da tre porte a shooting brake. Figlia della ProCeed Concept svelata durante lo scorso Salone di Francoforte, la terza variante carrozzeria della famiglia Ceed coniuga un look sportivo con buone doti dabitabilità interna, proponendosi anche in versione GT da 204 CV. Per vederla nelle concessionarie sarà necessario attendere il primo trimestre del ...

Kia Ceed GT - Più sportiva con 204 CV : Al Salone di Parigi, a fianco della nuova Kia ProCeed vi sarà anche la Ceed GT. La massima evoluzione della cinque porte coreana seguirà le orme del modello originale, lanciato nel 2013 e capostipite di una nuova generazione di sportive, sfociata nel lancio della berlina high performance Stinger. Lintroduzione sul mercato della nuova GT è prevista per il primo trimestre del 2019. 204 CV, anche automatica. Per la prima volta lhatchback sportiva è ...

In anteprima il design di nuova Kia PROCEED : design unico e sorprendente unito a spazio e versatilità tipici di una station wagon: questo il segreto di PROCEED, la prima shooting brake targata Kia che arricchirà la famiglia CEED. La nuova PROCEED, chiaramente ispirata alla concept presentata a Francoforte nel 2017, rappresenta un mix unico in termini di design e spaziosità. Ideata, sviluppata e […] L'articolo In anteprima il design di nuova KIA PROCEED sembra essere il primo su ...

Kia Ceed con l'orgoglio di nascere in Europa Sfida a Golf - Astra e 308 : Gabriele Villa Faro Sapete quanto un acronimo può fare la differenza? Molto. Anche nel mondo dell'automotive. Soprattutto se l'acronimo, in un momento in cui i valori restano sospesi a mezz'aria, ...