Kate Moss | Ora sono una brava ragazza Vado a letto presto e non tocco più la

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il suo mantra è sempre stato "Nulla ti fa sentire bene come la sensazione di essere magra". Ha riempito i giornali per anni con le controversie su questa affermazione, senza contare gli scandali di droga e alcolismo che l'hanno vista protagonista. Ma oggi,sembra prendere le distanze da tutto questo."Orauna", ha spiegato, "Bevo moltissima acqua, ho quasi azzerato i caffè e. Sto anche cercando di smettere di fumare. La vodka non lapiù. Voglio prendermi cura di me stessa".La modella made in Uk, musa di moltissimi stilisti che se lacontesa per anni, ha parlato così ai microfoni della NBC, dove ha raccontato la sua nuova vita, più regolare, più sana e meno spericolata. Non rimpiange il suo passato, ora 44enne e madre di Lila Grace di 16 anni. Però il tempo della svolta ...