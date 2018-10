Karate | Premier League 2018 | a Tokyo l’ultima tappa stagionale Gli azzurri vogliono

Karate - Premier League 2018 : Angelo Crescenzo e Luca Maresca in grande spolvero - l’Italia brilla a Berlino con vista su Tokyo 2020 : Due stelle scintillanti nel firmamento azzurro. A Berlino, in occasione della sesta tappa della Premier League 2018, hanno spiccato il volo Angelo Crescenzo e Luca Maresca, saliti entrambi sul gradino più alto del podio nelle categorie “leggere” del kumite. Entrambi hanno portato a compimento una battaglia all’ultimo colpo, mostrando sangue freddo e carisma da vendere. Una prova di forza da parte di due alfieri che ormai sono entrati a far ...

Karate - Premier League 2018 : Berlino si tinge d’azzurro - Clio Ferracuti e gli uomini del kata volano in finale! Silvia Semeraro può agguantare il terzo posto : L’Italia non si ferma più. Altre due finali sono state conquistate dagli azzurri durante la seconda giornata della tappa di Berlino della Premier League 2018 di Karate, appuntamento di fondamentale importanza in quanto assegna i primi punti per il ranking olimpico in chiave Tokyo 2020. Le soddisfazioni sono arrivate dalla categoria “pesante” al femminile, con un’italiana pronta domani a giocarsi il gradino più alto del podio. Clio ...

Karate - Premier League 2018 : Angelo Crescenzo e Luca Maresca in finale a Berlino! Cardin - Bottaro e squadra maschile del kata in lizza per il terzo posto : Due azzurri in finale e altre tre chance di podio al termine della prima giornata della tappa di Berlino (Germania), valida per la Premier League 2018 di Karate. Un gruppo granitico ha messo in mostra tutto il suo talento nelle gare che contano, dato che l’appuntamento tedesco è il primo torneo valido per il ranking olimpico e assegna punti importanti per la conquista del pass per Tokyo 2020. A conquistare l’accesso in finale è stato ...