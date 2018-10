Juventus | gli obiettivi di Allegri | ' Sì | puntiamo alla Champions'

La storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è quello che grazie ad un abile uso di Photoshop è riuscito a far credere alla stampa sudamericana. Il ragazzo infatti non è un calciatore ma è lo stesso finito in prima pagina fingendosi non solo un ...

La storia del falso giocatore della Juventus ricorda quella del Kaiser negli Anni '80 : Si chiama Dionicio Farid Fernandes ha 19 Anni, è messicano, ed è un giovane talento delle giovanili della Juventus che presto esordirà in Champions League con la maglia bianconera. O almeno questo è ...

Juventus - Allegri indica la via : 'Dopo 7 scudetti vogliamo la Champions' : MILANO - 'Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all' Europa , sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni' . Lo ha detto al Samsung District di Milano l'...

Niente Juventus e Atletico Madrid - la miglior difesa d'Europa è dell'Alcorcon : La difesa più impenetrabile d'Europa non è né quella della Juventus né quella dell'Atletico Madrid. E la squadra in questione non è una di vertice nei principali campionati europei. Ma non siamo ...

Juventus - parla il capo ultras dei ‘Bravi Ragazzi’ : “Bagarinaggio? I biglietti ce li dava il club” : Altra anticipazione di Report sul mondo ultras che c’è intorno alla Juventus. La redazione della trasmissione ha intervistato in esclusiva Andrea Puntorno, leader dei Bravi Ragazzi, uno dei gruppi ultras della curva della Juventus: “Il business sui biglietti c’è, mi sono comprato due case e un panificio. Non lo nego perchè non è un reato ciò che ho fatto. Siamo […] L'articolo Juventus, parla il capo ultras dei ...

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report - ecco le parole del leader degli Ultras Andrea Puntorno [VIDEO e DETTAGLI] : E’ un’inchiesta “pesante” quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. E’ stato pubblicato questa mattina il primo video promo del programma di Rai Tre sulla puntata prevista il 22 ottobre riguardo i bianconeri. Per la prima volta parla Andrea Puntorno, leader degli Ultras del gruppo “Bravi Ragazzi”. Il tifoso è ...

La Juventus ed il rapporto con le curve - parla un capo ultras : “i biglietti per il bagarinaggio ce li dà la società” : Juventus finita nel mirino delle critiche a causa del rapporto con i capi ultras della curva bianconera: l’inchiesta di Report prosegue L’inchiesta di Report sulla curva della Juventus è destinata a far molto discutere. In attesa della trasmissione del 22 ottobre, il programma di Rai Tre ha diffuso alcune anticipazioni relative ai rapporti tra la curva e la società bianconera. Nel video a corredo dell’articolo, le ...

Juventus - Bonucci : 'Voglio essere l'Allegri del futuro. Champions - Cristiano - Italia : vi dico tutto' : E lo ha fatto anche in una lunga intervista al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande di Walter Veltroni: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un ...

Juventus-Manchester United - ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti : La Juventus sfida il Manchester United all'Alliazn Stadium il 7 novembre: ecco le indicazioni sui biglietti L'articolo Juventus-Manchester United, ecco tutte le fasi di vendita dei biglietti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le mani della ‘Ndrangheta sulla Juventus : la clamorosa inchiesta di Report rischia di scatenare un terremoto calcistico e giudiziario [DETTAGLI] : E’ un’inchiesta incredibile quella della trasmissione Report sui presunti rapporti tra la ‘Ndrangheta e la Juventus, una bomba che rischia di sconvolgere il calcio italiano. In diretta a “Un Calcio Alla Radio” è intervenuto Marco Di Lello, ex deputato socialista, il quale ha affermato: “Report, nella trasmissione del 22 ottobre, si è fatto un lavoro su molti dati. Intanto è stato confermato e acclarato dalla ...

Biglietti Juventus-Genoa : come acquistare gli ultimi tickets per la nona giornata di Serie A : Tra le gare del nono turno della Serie A di calcio, che si disputerà tra il 20 ed il 22 ottobre, c’è l’incontro tra Juventus e Genoa, in programma sabato 20 ottobre alle ore 18.00, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 24, ed i rossoblu, a quota 12, ma con una gara in meno. La Juventus in casa ha ottenuto finora dodici punti in quattro partite, frutto di altrettante vittorie, con nove gol fatti e due subiti, mentre il Genoa ...

Caos a Tiki Taka - Sandro Ruotolo : “Juventus? Ecco cosa fanno gli arbitri” : Clima caldissimo in studio durante la trasmissione Tiki Taka in particolar modo quando si parla di Juventus e Napoli, il noto giornalista Sandro Ruotolo, ha parlato cosi ai microfoni: “La Juve è forte, è di un altro problema, ha investito ma aspettiamo la fine del campionato. Vediamo se gli arbitri capiranno che il problema della fisicità della Juve è lo stesso problema di fisicità delle altre squadre. È un problema di cultura arbitrale, ...

Cassano - "Cristiano Ronaldo? È meglio Higuain" / L'attaccante barese si rimette in gioco e provoca la Juventus : Antonio Cassano si rimette in gioco e tira la solita frecciatina alla Juventus, sottolineando che i bianconeri hanno fatto un errore a cedere Gonzalo Higuain più forte di Cristiano Ronaldo.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 23:15:00 GMT)

Zinedine Zidane verso il ritorno alla Juventus - la conferma del suo agente Alain Migliaccio : Il nome di Zinedine Zidane è uno dei più chiaccherati di quest'ultimo periodo. In particolar modo, secondo molti rumors potrebbe essere il successore di José Mourinho sulla panchina del Manchester ...