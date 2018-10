Juventus | Barzagli | Ronaldo è sereno

Juventus - Barzagli : 'Cristiano Ronaldo è sereno - dimostra di essere professionista' : 'Ronaldo è sereno, sta dimostrando di essere un grande professionista'. Per Andrea Barzagli i problemi extra calcistici non stanno turbando CR7, nonostante 'non stia vivendo il suo miglior momento all'...

Juventus-Young Boys | Probabili formazioni | Champions League | Bernardeschi da trequartista dal 1' - spazio a Barzagli : Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys. Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in ...

Juventus-Young Boys - Barzagli : 'Match da non sottovalutare. Marotta? Difficile trovare dirigenti come lui' : Vittorie su vittorie, un sorriso dietro l'altro per la Juventus in questo splendido avvio di campionato, caratterizzato da ben otto successi in otto partite. Dopo i sette ottenuti in campionato, i ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

Juventus - Allegri e Barzagli in conferenza Champions : “Rispetto per lo Young Boys - dispiace per Marotta” : Vigilia di Champions per la Juventus di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Domani c’è lo Young Boys ma il primo pensiero è per l’addio di Beppe Marotta. “Quando si rompe un rapporto umano e professionale – dice Allegri – è normale ci sia grande dispiacere. C’è un momento di assestamento”. Ma si pensa subito a […] L'articolo Juventus, Allegri e Barzagli in conferenza Champions: “Rispetto per lo ...

Barzagli - pensiero speciale : «Grazie Marotta - mi hai dato la Juventus» : TORINO - Andrea Barzagli è il vecchio che avanza nella Juventus lanciata verso grandi obiettivi, anche in Champions. ' Sono migliorato a livello fisico, molto più preparato e allenato rispetto a ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...

Juventus : infortunio Barzagli - nessuna lesione grave : “nessuna lesione di grave entità” per Andrea Barzagli dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero, come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus, si è fermato in seguito “a un trauma distrattivo al polpaccio destro”: nei prossimi giorni “saranno necessari ulteriori controlli”. Il centrale non sarà quindi a disposizione per le sfide con il Sassuolo in campionato e con il Valencia in ...

Juventus - esami per Barzagli : escluse lesioni gravi al polpaccio : ROMA - Mancano meno di quarantotto ore al ritorno in campo della Juventus . Dopo la sosta delle nazionali i bianconeri saranno impegnati, domenica alle 15, contro il Sassuolo rivelazione di questo ...

Juventus - si ferma Barzagli : problema muscolare : Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio , e in campo c'erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Bentancur. Per gli altri, lavoro personalizzato. Andrea Barzagli ha terminato anzitempo l'...

Juventus - le ultime dall’infermeria : si ferma Barzagli : Barzagli fermo ai box dopo l’allenamento odierno della Juventus, il calciatore ha accusato un problema muscolare Con l’arrivo di tutti i calciatori impegnati nei giorni scorsi con le rispettive Nazionali, la Juventus è tornata ad allenarsi al completo questo pomeriggio, intensificando la preparazione in vista della sfida di domenica alle 15 contro il Sassuolo. Il menu di giornata oggi prevedeva una sgambata amichevole contro la ...