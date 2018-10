Juventus | Barzagli | “Cristiano Ronaldo | portaci la Champions League”

Juventus - Barzagli : "Ronaldo è sereno - spero ci porti la Champions. Nazionale? Mancini ha le idee chiare" : "Cristiano? Lo vedo sereno, anche se non sta attraversando un grande momento per tutto quello che sta succedendo fuori dal campo". Lo dice Andrea Barzagli, a margine di una presentazione dei vini di ...

Juventus-Young Boys | Probabili formazioni | Champions League | Bernardeschi da trequartista dal 1' - spazio a Barzagli : Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys. Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in ...

Juventus-Young Boys - Barzagli : 'Match da non sottovalutare. Marotta? Difficile trovare dirigenti come lui' : Vittorie su vittorie, un sorriso dietro l'altro per la Juventus in questo splendido avvio di campionato, caratterizzato da ben otto successi in otto partite. Dopo i sette ottenuti in campionato, i ...

Juventus - Young Boys : Allegri 'Chiellini riposa - Bernardeschi forse' Barzagli 'Impossibile sostituire Marotta - lo Stadium che emozione' : ... hanno parlato in conferenza stampa il tecnico Massimiliano Allegri e il veterano bianconero, ex campione del mondo, Andrea Barzagli Queste sono le loro parole trascritte per il web da tuttojuve.com: ...

Juventus - Allegri e Barzagli in conferenza Champions : “Rispetto per lo Young Boys - dispiace per Marotta” : Vigilia di Champions per la Juventus di Massimiliano Allegri e Andrea Barzagli. Domani c’è lo Young Boys ma il primo pensiero è per l’addio di Beppe Marotta. “Quando si rompe un rapporto umano e professionale – dice Allegri – è normale ci sia grande dispiacere. C’è un momento di assestamento”. Ma si pensa subito a […] L'articolo Juventus, Allegri e Barzagli in conferenza Champions: “Rispetto per lo ...

Barzagli - pensiero speciale : «Grazie Marotta - mi hai dato la Juventus» : TORINO - Andrea Barzagli è il vecchio che avanza nella Juventus lanciata verso grandi obiettivi, anche in Champions. ' Sono migliorato a livello fisico, molto più preparato e allenato rispetto a ...

Juventus-Sassuolo - Allegri ne chiama 22 : out Barzagli : TORINO - In vista del match interno col Sassuolo , valido per la quarta giornata di campionato e in programma domani alle 15 all' Allianz Stadium , al termine della rifinitura odierna al Training ...

Juventus : infortunio Barzagli - nessuna lesione grave : “nessuna lesione di grave entità” per Andrea Barzagli dopo gli accertamenti eseguiti oggi. Il difensore bianconero, come si legge nella nota pubblicata dalla Juventus, si è fermato in seguito “a un trauma distrattivo al polpaccio destro”: nei prossimi giorni “saranno necessari ulteriori controlli”. Il centrale non sarà quindi a disposizione per le sfide con il Sassuolo in campionato e con il Valencia in ...

Juventus - si ferma Barzagli : problema muscolare : Per la cronaca, ha segnato Mattia De Sciglio , e in campo c'erano, reduci dalle Nazionali, Perin, Rugani e Bentancur. Per gli altri, lavoro personalizzato. Andrea Barzagli ha terminato anzitempo l'...