Juventus | Allegri si schiera con Cristiano Ronaldo | “gli siamo vicini” | poi un focus

sportfair

: Allegri non si nasconde: 'Dopo sette Scudetti e quattro Coppe Italia quest'anno puntiamo alla Champions' ???… - forumJuventus : Allegri non si nasconde: 'Dopo sette Scudetti e quattro Coppe Italia quest'anno puntiamo alla Champions' ???… - juventusfc : Oggi Mister @OfficialAllegri ha partecipato a #AGalaxyEvent con @SamsungItalia . Ecco le sue parole ?? a margine de… - pisto_gol : Secondo la Gazzetta la Juventus ha una rosa talmente vasta da offrire ad Allegri 107 opzioni per l’attacco. E c’è a… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Massimilianoha le idee chiare sulla querelle, ma anche sugli obiettivi dellain questa annata importantissima Massimilianosisenza mezzi termini al fianco del suo campione. Laha una linea molto chiara in merito alla questione del presunto stupro, quella di difendere a spada tratta il talento portoghese, almeno sino a prova contraria. “Credo chevada gestito normalmente, come sempre. Facendogli sentire la nostra vicinanza, come ho già detto in conferenza. Se poi fa come a Udine, dove ha segnato un gol straordinario…”. Queste le parole dia corredo di un evento della Samsung. Inoltre il tecnico juventino ha parlato anche della Champions League, senza nascondersi minimamente: “Dopo aver vinto 7 scudetti e 4 Coppe Italia, sarebbe ora di vincere anche in Europa dopo esserci andati ...