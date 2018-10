Juventus | Allegri alza l’asticella | “Dopo 7 scudetti ora puntiamo alla Champions”

Allegri : 'Dopo 7 scudetti la Juventus vuole la Champions' : MILANO - 'Dopo 7 scudetti e 4 coppe Italia consecutive, puntiamo all' Europa , sfiorata nelle due finali di Champions raggiunte negli ultimi 4 anni' . Lo ha detto al Samsung District di Milano l'...

Juventus - Bonucci : 'Voglio essere l'Allegri del futuro. Champions - Cristiano - Italia : vi dico tutto' : E lo ha fatto anche in una lunga intervista al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande di Walter Veltroni: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un ...

Bonucci : 'Allenerò la Juventus - sogno di essere l'Allegri del futuro' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Bonucci: "Spero di sentire la curva cantare di nuovo il mio nome" Buffon: «Sento sempre la BBC» Edicola Corriere dello Sport-...

Allegri da gestore a esteta : la nuova Juventus domina e diverte : La Juventus vola in campionato e non solo. Sono 8 le vittorie in 8 giornate di campionato, 10 su 10 calcolando anche i due successi in Champions League. Un ruolino di marcia incredibile che fa già ...

Juventus - Allegri soddisfatto : 'Una delle migliori partite giocate finora' : 'Devo dire bravi ai ragazzi, hanno fatto una delle migliori partite finora. Era una gara difficile, ma l'abbiamo dominata dominata, concedendo quasi nulla all'Udinese e creando tanto'. Così l'...

Udinese-Juventus - Allegri : “Stiamo migliorando su vari aspetti” : Udinese-Juventus 0-2, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria dei suoi uomini in Udinese-Juventus, ottava giornata del campionato di Serie A: “Abbiamo lavorato per fare bene, stasera era una partita difficile ma sono stati bravi i ragazzi ad interpretarla […] L'articolo Udinese-Juventus, ...

Juventus - Allegri applaude i suoi ragazzi : “la miglior prestazione di quest’anno. Mercato? Ecco come ci muoviamo” : L’allenatore della Juventus si è complimentato con la sua squadra dopo la vittoria di Udine, esprimendo le proprie considerazioni Ottava vittoria in campionato, la decima in questo esaltante inizio di stagione che lancia la Juve verso traguardi inimmaginabili. La formazione di Allegri non lascia scampo all’Udinese, stendendola grazie ai gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo. Andrea Bressanutti/LaPresse Felice e soddisfatto della ...

Udinese-Juventus - Allegri : “Siamo stati maturi e attenti. Cancelo? Grande prestazione” : Ai microfoni di Skysport, Massimiliano Allegri ha analizzato la vittoria della Juve contro l’Udinese, sottolineando l’attenzione che i suoi hanno dimostrato: “Abbiamo lavorato per iniziare al meglio e stasera secondo me, abbiamo disputato la migliore partita dal punto di vista tecnico. Dimostrata maturità e attenzione. Stiamo facendo vari step e i ragazzi sanno cosa migliorare. Non bisogna smettere di giocare e oggi lo abbiamo ...

?Calcio : Udinese-Juventus 0-2 - ottava vittoria di fila per squadra di Allegri : Contro l'Udinese è arrivata l'ottava vittoria su otto partite per la Juve: i bianconeri di Massimiliano Allegri espugnano il Friuli per 2-0 con le reti nel primo tempo di Bentancur al 33mo e di Ronaldo al 37mo. Il decimo successo di fila tra campionato e Champions League consente alla Juve di portarsi a quota 24, temporaneamente a +9 dal Napoli. I friulani restano a 8 punti.

Udinese-Juventus - i convocati di Allegri : fuori Khedira - torna De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Udinese-Juventus, partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani, sabato 6 ottobre, alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. L’allenatore bianconero affronta la trasferta in terra friulana dovendo fare a meno di quattro giocatori. Udinese-Juventus, i giocatori non […] L'articolo Udinese-Juventus, i convocati di Allegri: fuori ...