Juve | no al ricorso sulla chiusura della curva | i turni squalifica diventano due

Calcio - Serie A 2018-2019 : respinto il ricorso della Juve ntus - la curva Sud resta chiusa contro il Genoa : È stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura per un turno della curva Sud, sanzione decisa dal giudice sportivo dopo i cori razzisti contro Koulibaly e di insulto ai tifosi avversari nella gara contro il Napoli. Come riportato dall’Ansa, la Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha invece deciso di aggravare la sanzione: passando a due partite con i settori ‘Tribuna Sud 1° e 2° anello’ vuoti, ma la sentenza sulla ...

