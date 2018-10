Juve | Bernardeschi al top con l' Italia | bene Bonucci

Juventus - Bernardeschi “non siamo mai sazi” : “Ancora una vittoria di carattere e determinazione”. Decima vittoria su altrettante partite per la Juventus, traguardo celebrato da capitan Chiellini con un tweet dopo la vittoria per 2-0 a Udine: “Avanti così” ha concluso il difensore, che sarà a disposizione del ct azzurro Roberto Mancini insieme a tanti altri compagni. Tra questi anche Leonardo Bonucci: “Ten in a row” il suo commento in inglese per ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo serio dentro e fuori dal campo. Le mie parole a Bernardeschi? Non volevo sminuire la Fiorentina' : TORINO - La Juve punta la decima vittoria consecutiva a Udine, ma sotto i riflettori c'è la vicenda Cristiano Ronaldo, accusato di stupro per fatti che risalgono al 2009, e l'attualità di campo passa ...

Juve - sfogo di Allegri con Bernardeschi : 'Qui non siamo alla Fiorentina!' VIDEO : Visualizza questo post su Instagram #Juventus#j#Juve#young#boys#sport#calcio#football#italy#torino#blackandwhite#finoallafine#biancoenero#instagram#instagood @mrAllegriofficial Un post condiviso da @ ...

Juventus - Bernardeschi : “Allegri? Abbiamo un bellissimo rapporto. Ronaldo - che mentalità!” : Federico Bernardeschi, uno dei giocatori del momento in casa Juventus, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’. L’attaccante bianconero ha esordito parlando del rapporto con Massimiliano Allegri: “Abbiamo un bellissimo rapporto. Dopo la partita contro lo Young Boys mi ha tirato un po’ le orecchie perché non ho passato due palloni nel secondo […] L'articolo Juventus, Bernardeschi: ...

Juventus - Bernardeschi : 'Ronaldo è meglio di Messi. Ho svoltato grazie alle parole di Paulo Sousa' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta". parole di affetto,...

Bernardeschi : 'Vi porto dentro la Juventus di CR7' : Sono andato a dirgli di stare tranquillo, che è il più forte del mondo, perché non volevo vederlo piangere: non se lo meritava perché quell'espulsione era stata realmente ingiusta'. L'effetto Ronaldo ...

Juventus - Allegri contro Bernardeschi : “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- : Allegri contro Bernardeschi- Un video che sottolinea la voglia di Massimiliano Allegri di non mollare mai e di restare sempre concentrato sul match dal 1′ al 90′ a prescindere dal risultato della gara. In occasione del match di martedì era di Champions League tra Juventus e Young Boys, il tecnico bianconero ha puntato il dito […] L'articolo Juventus, Allegri contro Bernardeschi: “Non siamo alla Fiorentina” -VIDEO- ...

PAGELLE / Juventus Young Boys (3-0) : i voti. Non solo Dybala - occhi su Bernardeschi (Champions League) : Le PAGELLE di Juventus Young Boy 3-0: i voti della partita di Champions League. La tripletta di Dybala regala una comoda vittoria ai bianconeri nella sfida agli svizzeri nel gruppo H(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:00:00 GMT)

Juve - Alex Sandro : 'Dybala decisivo - ecco la nostra forza. Ho fatto i complimenti a Bernardeschi' : Alex Sandro , esterno della Juventus , ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sullo Young Boys: 'Abbiamo fatto benissimo giocando a tre in difesa; questa è la nostra forza, abbiamo più di una formazione. Senza Ronaldo, decisivo Dybala? Siamo fortunati ad ...

Juventus - Allegri : 'Bisognava fare più gol. Ho tirato le orecchie a Bernardeschi' : TORINO - Mentalità vincente vuol dire anche non accontentarsi mai, neanche quando si vince 3-0 in Champions dando un saggio del proprio strapotere tecnico. Massimiliano Allegri non è soddisfatto al ...

Diretta/ Juventus Young Boys (risultato finale 3-0) : Dybala protagonista con una tripletta - bene Bernardeschi : Diretta Juventus Young Boys streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League (oggi 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:52:00 GMT)

Juventus-Young Boys 3-0 - Allegri : “Bernardeschi gigioneggia troppo” : Juventus-Young Boys 3-0, LE PAROLE DEL TECNICO – Come da pronostico tutto facile la Juventus che supera in scioltezza lo Young Boys in Champions League. Vero e proprio mattatore della serata è stato Paulo Dybala, autore una doppietta. In tutto questo Massimiliano Allegri, allenatore della squadra bianconera, non risparmia però critiche anche ad alcuni dei […] L'articolo Juventus-Young Boys 3-0, Allegri: “Bernardeschi ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Juventus Young Boys : quote e novità live - la crescita di Bernardeschi (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Young Boys: quote, le ultime novità live su moduli e titolari per la partita di Champions League (oggi martedì 2 ottobre)(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 13:48:00 GMT)

Juventus-Young Boys | Probabili formazioni | Champions League | Bernardeschi da trequartista dal 1' - spazio a Barzagli : Oggi 2 ottobre alle ore 18.55 la Juventus di Massimiliano Allegri torna nuovamente in scena in Champions League. Dopo il successo in 10 contro 11 a Valencia, in Spagna, per via della tanto discussa espulsione di Cristiano Ronaldo, la Vecchia Signora se la vedrà contro i campioni di Svizzera dello Young Boys. Sulla carta i campioni d’Italia non dovrebbero avere troppi problemi, intenzionati ad allungare la propria striscia di successi in ...