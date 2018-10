Jump Force uscita roster trailer beta e tutti i dettagli del nuovo videogioco Bandai

Jump Force : svelate le abilità in combattimento di Yugi Muto : Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato le abilità in combattimento di Yugi Muto in Jump Force: Dark Magician, Dark Magician Girl e il potente Slifer the Sky DragonProbabilmente il più piccolo tra i lottatori di Jump Force, Yugi Muto diventa uno dei combattenti più forti quando utilizza le sue celebri carte Duel Monster in battaglia. Sarà in grado di farle direttamente combattere per lui oppure usare le carte magia per cambiare l'inerzia ...