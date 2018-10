JP Morgan non vede eccessivi rischi sull' Italia

Asia Argento - Morgan : «Sono cazzi suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Asia Argento - Morgan : «Sono cazzi suoi - io non parlo perché ci siamo detti ti amo» : Morgan parla per la prima volta dello scandalo molestie sessuali che si è abbattuto su Asia Argento. L'ex marito di Asia, accusata dall'attore Jimmy Bennet di aver approfittato...

Cani sciolti - su Loft il docu-ritratto esclusivo su Morgan : “Non chiedetemi di vivere - non sono in grado” : “Credo ci siano persone che, al di là dei generi e dei gusti, al di là dei limiti, siano mosse da uno spirito che si chiama: musica”. Marco Castoldi, in arte Morgan: musicista, cantautore e, per deformazione personale, mai banale. Il fondatore dei Bluvertigo è il protagonista della seconda puntata di “Cani sciolti” per la regia d’autore di Mimmo Calopresti, il nuovo format in onda su iLoft. (in esclusiva per gli abbonati) che racconta ...

La mia passione - Morgan e l’amore per Asia Argento : ‘Non mangiavo più - pesavo 45 chili’ : “L’amore è l’unica cosa che ti scombina, rompe le scatole perché ti distrae, però è linfa vitale e io sono disposto a lasciarmi massacrare” Morgan, nome d’arte di Marco Castoldi, sì racconta a Marco Marra durante la trasmissione La mia passione su Rai 3 nella puntata in onda il 6 settembre. E il racconto della vita di Morgan non può non includere Asia Argento a cui è stato legato dal 2000 al 2006 e da cui nel 2001 ...

Morgan parla di Asia Argento / "Mi faceva di tutto - a causa sua non mi sono goduto un periodo fantastico" : Morgan, al secolo Marco Castoldi, torna a parlare di Asia Argento e del loro rapporto su Rai 3. "sono stato malissimo. sono arrivato a pesare 45 chili"(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 19:30:00 GMT)

X Factor 2018 - Morgan dichiara : "Non mi sono proposto per subentrare ad Asia nel ruolo del giurato" : Il cantante smentisce la sua partecipazione al talent e parla del caso che ha visto protagonista l'Argento.

X Factor 12 - Morgan smentisce : “Non prenderò il posto di Asia Argento” : Morgan non sarà giudice di X Factor 12 al posto di Asia Argento Asia Argento è stata licenziata da X Factor dopo lo scandalo sessuale scoppiato in seguito alle rivelazioni dell’attore Jimmy Bennett. Dal prossimo 6 settembre su Sky Uno andrà in onda la dodicesima edizione condotta da Alessandra Cattelan e noi vedremo comunque l’attrice internazionale seduta al tavolo dei giudici accanto a Fedez, Mara Maionchi e Manuel Agnelli. Le ...