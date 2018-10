ilfattoquotidiano

: Jp Morgan: “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito… - TutteLeNotizie : Jp Morgan: “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito… - ritarizzelli : @Agenzia_Ansa Nick Gartside, capo della divisione reddito fisso e commodities di JP Morgan, ha detto al Sole 24 Ore… - 10261940 : RT @brutgian: Nick Gartside, capo della divisione reddito fisso e commodities di JP Morgan, ha detto che la sua banca continuerà a comprare… -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennataitaliano rappresenta un’di“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la suanon è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo per l’economia”. Parola di Nick Gartside, capo della divisione reddito fisso e commodities di JpAsset Management, intervistato dal Sole 24 Ore. Il manager della banca d’affari si dice convinto che oggi “l’incertezza politica sia adeguatamente remunerata“, cioè i rendimenti dei titoli di Stato italiani sono sufficientemente alti da compensare il rischio. Per questo “alcuni dei nostri fondi stanno ...