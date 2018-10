Jp Morgan : “Impennata dello spread è opportunità di investimento. Sostenibilità del debito non in discussione” : “I fondamentali dell’Italia restano buoni, nonostante l’incertezza politica. Per questo, per noi, l’impennata dello spread italiano rappresenta un’opportunità di investimento“. Certo, “il problema numero uno per l’Italia è il debito ma, allo stato attuale, la sua Sostenibilità non è in discussione. La variabile chiave sarà la crescita economica e crediamo che le misure messe in atto dal governo possano essere di stimolo ...