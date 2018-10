Jair Bolsonaro benedetto dalle chiese evangeliche brasiliane

Jair Bolsonaro HA VINTO PRIMO TURNO DELLE ELEZIONI IN BRASILE/ Ballottaggio con Haddad - le Borse ok : ELEZIONI presidenziali BRASILE: BOLSONARO sfiora il 50%. Ultime notizie e risultati: il candidato di estrema destra supera le aspettative dei sondaggi. Male Fernando Haddad, erede di Lula. (Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 14:06:00 GMT)

Elezioni Brasile - Jair Bolsonaro vince con il 46% dei voti. L’autoritarismo trionfa sui resti dei partiti tradizionali : L’uragano Jair Bolsonaro alla fine ha travolto il Brasile, superando le aspettative della vigilia. Il candidato di estrema destra brasiliano ha sfiorato il passaggio al primo turno raggiungendo il 46,03% dei voti, e mettendo una seria ipoteca sull’elezione al secondo turno che si disputerà il prossimo 28 ottobre. Lo sfidante sarà Fernando Haddad del Partito dei lavoratori che ha raccolto al 29,28% dei consensi. E sarà la sfida tra due visioni ...

Elezioni Brasile - chi è Jair Bolsonaro e perché fa paura : Conclude il piano economico un taglio ai costi della politica che porterebbe i ministeri da 29 a 15. Il Brasile è stato colpito negli ultimi anni da una delle peggiori crisi economiche della sua ...

Elezioni in Brasile - Jair Bolsonaro in vantaggio nei sondaggi - : Il candidato del Partito Social-Liberale è dato al 32% delle preferenze. Dietro di lui l'economista Fernando Haddad del Partito dei Lavoratori, fermo al 21%, ma in corsa da un mese dopo l'esclusione ...

Jair Bolsonaro favorito per la presidenza del Brasile : L’ascesa di Jair Bolsonaro è inarrestabile. Il candidato presidente dell’estrema destra brasiliano vola nei sondaggi. Nell’ultimo della Datafolha, diffuso a

Brasile - Jair Bolsonaro accoltellato : come sta?/ Ultime notizie : confermato stop a campagna presidenziale : Jair Bolsonaro, ferito a coltellate il candidato alle presidenziali del Brasile. Il video choc dell’aggressione avvenuta nello stato di Minas Gerais(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 22:18:00 GMT)

