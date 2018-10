Italia | manca estro e qualità | ma la strada è quella giusta | certezza Barella

Italia-Ucraina - Bernardeschi : “Meritavamo di più ma mancata concretezza” : Intervistato ai microfoni di “Rai 1” al termine di Italia-Ucraina, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Nazionale azzurra, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio in amichevole: “Dispiace non aver vinto nel primo tempo le palle gol nitide sono state tante mentre loro hanno segnato alla prima occasione”. Italia-Ucraina, Bernardeschi: “Grande Italia ma manca concretezza” Bernardeschi ...

CAOS MIGRANTI/ E voli charter : Germania e Italia - il realismo che manca : La contesa tra Italia e Germania sul respingimento nel nostro Paese dei "MIGRANTI secondari", ha in sé qualcosa di tragicamente reale ed insieme goffamente surreale. RENATO FARINA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:02:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ Aquarius e governo: ecco perché i rimpatri non funzionano, int. a G. GaianiCAOS MIGRANTI/ Tutte le soluzioni sbagliate di un'Europa allo sbando, int. a P. Quercia

Italiani come noi - ridurre il consumo di plastica? “Serve impegno ma si può”. “Manca una vera alternativa” : Ormai è chiaro: ridurre il consumo di plastica è di vitale importanza per la tutela dell’ambiente. A tale scopo la Commissione Ue a fine maggio ha proposto un piano con limiti stringenti per aziende e istituzioni. Ma è necessario di pari passo far crescere la consapevolezza fra i cittadini: per questo è stata indetta la Giornata ‘Plastic free challenge‘. “Il 4 ottobre il ministero dell’Ambiente ha dato il buon esempio ...

Istambul - fermato Italiano.Manca accusa : 12.54 Un italiano di 53 anni, di Massa (Massa Carrara) è stato arrestato ieri in una retata eseguita in un centro culturale a Istambul, in Turchia. Una decina i fermati.Contro di lui non sono state ancora formulate accuse. Il viceconsole italiano ha riferito che resterà in carcere "almeno fino a lunedì". L'uomo,Gianfranco Castellotti,veterinario e militante di sinistra dell'antiimperialist front Italia,era lì per seguire il processo a una band ...

Attivista Italiano fermato in Turchia - manca ancora l'accusa : Un Attivista 53enne residente a Massa , Massa Carrara, , Gianfranco Castellotti, è stato fermato dalla polizia ieri a Istanbul, in Turchia, dove si trovava da qualche giorno come osservatore. L'uomo, ...

Beach handball - Olimpiadi Giovanili 2018 : l’Italia sogna in grande - ma le insidie non mancano : Siamo sempre più vicini al via del torneo di Beach handball nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires, in cui l’Italia parteciperà nel settore maschile con legittime ambizioni. La selezione allenata da Vincenzo Malatino si presenterà infatti in Argentina da vice-campione del mondo in carica under 17, dopo un europeo under18 non all’altezza, e culminato con un misero sesto posto. Il motivo, oltre ad un possibile calo ...

Amara scoperta credito Iliad Italia dopo il mancato rinnovo? Chiarimenti sul metodo di pagamento : Avete sempre sott'occhio il vostro credito Iliad Italia? Vi è capitato forse di ricevere addebiti (solo all'apparenza) ingiustificati il giorno dopo il mancato rinnovo del vostro piano telefonico per mancanza di credito residuo? Meglio chiarire un aspetto non chiaro a tutti relativo proprio ai costi del servizio dell'operatore telefonico, onde evitare amare scoperte. Ogni mese, al rinnovo del piano personale, il metodo di pagamento prescelto ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia - è il capolinea di una generazione? Questo gruppo può arrivare a Tokyo - ma il futuro inquieta. Mancano i ricambi e schiacciatori all’altezza : L’Italia non è riuscita ad andare oltre al quinto posto ai Mondiali 2018 di Volley maschile, un risultato che migliora sì la disastrosa tredicesima piazza di quattro anni fa ma che certamente non può soddisfare questa Nazionale e tutto il Paese che l’ha supportata. Tutti si aspettavano di salire sul podio, di lottare per le medaglie, magari di provare addirittura a battagliare per il bersaglio grosso considerando anche che si giocava ...

Volley - Mondiali 2018 : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena - all’Italia sono mancati i due uomini simbolo. Pantera verso l’addio azzurro? : Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena dovevano essere le due stelle dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile, gli uomini capaci di trascinarci nel momento più importante, i fari guida di una Nazionale che sognava di compiere l’impresa in casa. Purtroppo i due giocatori simbolo sono mancati sul più bello, si sono eclissati quando dovevano fare la differenza contro Serbia e Polonia, non si sono caricati sulle spalle il gruppo e sono ...

Zenga : “l’Italia mi manca e spero di tornare presto” : “spero di tornare presto, il calcio in italiano mi manca. Sarei rimasto molto volentieri a Crotone, mi spiace che ora siano in B, tifo per loro e spero che tornino presto in Serie A”. E’ l’auspicio di Walter Zenga pronto a tornare ad allenare nel nostro Paese. “Con l’Inter ho un rapporto viscerale: 22 anni, sono stato in curva e sono stato nelle giovanili. Ringrazio tutti ma c’è un allenatore molto ...

In Italia mancano 53mila infermieri. "Si gioca con la vita dei pazienti" : Roma, i sindacati denunciano il blocco delle assunzioni che ha congelato il turnover negli ospedali e negli ambulatori territoriali. Studenti contro il numero chiuso nelle ammissioni ai corsi ...

Per smantellare i reattori nucleari Italiani c'è (anche) l'ok dell'Onu. Ma da sei mesi manca il via libera del Governo : "Nel cuore dei reattori non sappiamo cosa troveremo, bisogna cominciare al più presto". Quello che gli ingegneri di Sogin con intonazione quasi militare chiamano "attacco al vessel" è da mesi pronto per partire. E ora che ha ottenuto anche il parere positivo della Iaea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu, l'unico freno è rappresentato, come consuetudine dell'iter burocratico italiano, dalle ...