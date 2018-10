Italia-Belgio Under 21 : probabili formazioni e tempo reale dalle 18.30. Dove vederla in tv : ROMA - La Dacia Arena di Udine apre quest'oggi le proprie porte alla Nazionale Under 21 di Luigi Di Biagio . La speranza è una sola, dal momento che lo stadio friulano sarà teatro dell'atto conclusivo ...

Italia Under 21 - Di Biagio : “Belgio squadra giusta per capire chi siamo” : A otto mesi dall’inizio del Campionato Europeo che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la Nazionale Under 21 di Gigi Di Biagio riprende la marcia di avvicinamento al torneo continentale da Udine, una delle città in cui si svolgerà la Fase finale dell’Europeo. Un altro doppio impegno per gli Azzurrini dopo le due amichevoli disputate […] L'articolo Italia Under 21, Di Biagio: “Belgio squadra giusta per capire chi ...

Equitazione - FEI Nations Cup 2018 : Italia quarta a Barcellona. Primo il Belgio davanti a Francia ed Irlanda : Italia quarta nella finale della FEI Nations Cup 2018 di salto ostacoli, disputata a Barcellona: gli azzurri chiudono con le stesse penalità (16) di Francia, Irlanda ed Olanda, ma nella corsa al secondo posto sono alle spalle di transalpini ed irlandesi nel computo del tempo totale. Primo il Belgio con 12 penalità. I belgi si impongono con 12 penalità, tutte a carico di Jos Verlooy, mentre fanno percorso netto Niels Bruynseels e Nicola ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Calcio a 5 - l’Italia scopre super Fortini. Ma il Belgio all’ultimo istante vince l’amichevole a Morlawenz : Si conclude con una sconfitta la spedizione dell’Italia in Belgio per un test amichevole di preparazione ai prossimi impegni ufficiali. Con il campionato di Serie 2018-2019 di Calcio a 5 ormai prossimo ad entrare nel vivo, gli azzurri allenati dal ct Roberto Menichelli sono volati a Morlawenz, una piccola città a 100 km da Bruxelles, per sfidare i padroni di casa del Belgio. Ancora una volta, però, l’Italia ha dato ...

Il Belgio è in ansia per la regina Paola la prima principessa - Italiana - da copertina : Il malore e la corsa all'ospedale di Venezia; la paura, e poi un sospiro di sollievo. La regina Paola del Belgio ieri notte è stata colpita da un malore mentre si trovava nella città italiana in ...

Futsal - il nuovo corso dell’Italia di Menichelli : si riparte dal Belgio : Roberto Menichelli confermato sulla panchina dell’Italia di Futsal nonostante la recente delusione all’Europeo in Slovenia riparte l’attività dell’ItalFutsal. La Nazionale allenata da Roberto Menichelli domenica partirà da Roma alla volta di Bruxelles per affrontare il Belgio in una doppia amichevole martedì 25 e mercoledì 26 settembre (alle 20) a Gand e a Morlanwelz, due cittadine distanti circa 100 km dalla ...

Ranking FIFA (20 settembre) : Francia e Belgio al comando - prima volta insieme! L’Italia risale al 20° posto : Belgio e Francia condividono il primo posto nel Ranking FIFA, la classifica mondiale riservata alle Nazionali di calcio. Per la prima volta nella storia, al comando ci sono due formazioni: i Campioni del Mondo sono stati agguantati da Red Dragons a quota 1729 punti. I Galletti hanno conquistato tre punti rispetto all’ultimo aggiornamento del Ranking mentre i loro rivali ne hanno guadagnati sei ed ecco l’aggancio in vetta. Decisamente ...

