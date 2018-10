Iperstimolazione ovarica | prevenzione e outcome nei cicli di procreazione medicalmente

fondazioneserono

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La sindrome da(OHSS) è una delle più frequenti e pericolose complicanze della stimolazionecontrollata (COH), che viene praticata usualmente neidiassistita (PMA) 1. In letteratura si stima che l’incidenza dell’OHSS sia compresa tra il 3% e l’8% deidi stimolazione, considerando le forme di OHSS moderata e grave. Esiste anche una forma lieve, che non viene più riportata nelle classificazioni moderne, in quanto molto frequente e di scarso rilievo clinico. L’OHSS moderata si caratterizza per discomfort addominale, nausea, vomito e aumento del volume ovarico, mentre nella forma grave subentrano alterazioni ematochimiche e complicanze sistemiche, che, se non riconosciute e risolte, possono diventare irreversibili. Le tecniche di PMA prevedono la somministrazione di farmaci ormonali per stimolare a livello ovarico la ...