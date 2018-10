«Io | che volevo sposare la rifugiata di Riace» Storia di un matrimonio che non s’aveva

Lino Guanciale a OffStage tra gli inizi nel rugby - da Woody Allen a La Porta Rossa : “E pensare che non volevo fare tv” (video) : Lino Guanciale a OffStage racconta i suoi inizi nel mondo del rubgy. Attore poliedrico e artista impegnato, l'interprete di Enrico Vinci in Non Dirlo al Mio Capo 2 (ora in televisione su Rai1) svela come lo sport sia stato il suo trampoLino di lancio. Intervistato da Carla Signoris nella puntata del 2 ottobre, ha dichiarato: "Ho cominciato a giocarci quando avevo 11 anni, poi ho smesso a 20, quando sono entrato in accademia. È uno sport dove ...

Roma - trovata morta in casa/ Ultime notizie - il marito confessa “Non volevo che soffrisse” : Roma, trovata morta in casa. Ultime notizie, il marito confessa il delitto: “Non volevo che soffrisse”. La donna, 66 anni, era malata da tempo, soffriva di una grave depressione(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 16:11:00 GMT)

Totti : 'Volevo che Christian facesse il tennista' : Roma, 27 set., askanews, - 'Mio papà non mi ha mai fatto i complimenti, anzi mi ha sempre bastonato. Quando facevo due gol mi diceva che dovevo farne quattro. Fino all'ultimo giorno non mi ha mai ...

Cara Delevingne : "Non ho denunciato il mio molestatore perché mi vergognavo. Non volevo rovinargli la vita" : "Mi vergognavo e non volevo rovinare pubblicamente la vita di qualcuno": questo ha scritto su Twitter la modella Cara Delevingne, utilizzando l'hashtag #WhyIDidntReport, il quale raccoglie le storie e le testimonianze delle donne molestate ma che, per diversi motivi, non hanno denunciato il fatto. Tra queste c'è anche la giovane Cara: anche lei fa parte della schiera di attrici e personaggi dello spettacolo vittime di Harvey Weinstein. ...

“Grande prestazione - la risposta che volevo” : dichiarazioni incredibili di Mazzarri - lascia basiti i tifosi del Torino : Mazzarri e le sue dichiarazioni del dopo Atalanta-Torino che lasciano un po’ perplessi dando un’occhiata ai numeri della gara Il Torino è uscito ieri con un pareggio dalla gara contro l’Atalanta. Una prova discreta da parte dei granata, ma nulla più. Forse il tecnico Mazzarri ha visto un’altra partita: “È stata una grande prestazione contro una squadra che contro il Milan ha dimostrato il proprio valore e che ...

Grande Fratello Vip - l'ingresso di Francesco Monte nella Casa : "Cecilia Rodigruez era la donna che volevo sposare" : L'ex tronista, accolto dalla folla sulla passerella, rivede le immagini della sua ex fidanzata: "Il Gf è un nuovo inizio"

Pasalic : 'Il Milan era un sogno - non volevo andare via. chelsea? Non sono da top club...' : Infatti oggi poteva essere vice campione del mondo con la Croazia e non lo è: preconvocato e poi lasciato a casa 'Sarei bugiardo se dicessi che non ci ho mai pensato e che non ci sono rimasto male. ...

Mondiali ciclismo – Cassani in difficoltà - il ct azzurro lancia l’allarme : “non era questo l’avvicinamento che volevo” : Il ct della Nazionale italiana di ciclismo in difficoltà in vista dei Mondiali di Innsbruck: le parole di Davide Cassani Manca poco per i Mondiali di ciclismo di Innsbruck: l’Italia deve ancora mettere a punto qualche dettaglio, trovandosi con non poche difficoltà. Vincenzo Nibali non sembra al top dopo l’avventura alla Vuelta di Spagna 2018, servita per testare la sua condizione a seguito dell’infortunio al Tour de ...

Formula 1 - GP Singapore. Vettel : 'Qualifiche confuse - non è ciò che volevo'. Raikkonen : 'Fatica con le gomme' : "Sono state delle qualifiche non ideali, volevamo la pole e non ci siamo riusciti". E' deluso e non lo manda a dire Sebastian Vettel dopo le qualifiche del Gran Premio di Singapore dove non è andato ...

Sebastian Vettel - GP Singapore 2018 : “Volevo la pole position - qualifiche pasticciate. La Ferrari per la gara è buona” : Sebastian Vettel ha faticato nelle qualifiche del GP di Singapore 2018, tappa del Mondiale F1 che culminerà con la gara in programma domani sul circuito cittadino di Marina Bay. Il pilota della Ferrari non è riuscito ad andare oltre a una deludente terza posizione, il tedesco sarà così costretto a scattare dalla seconda posizione alle spalle del suo rivale Lewis Hamilton che ha conquistato una magnifica pole position e di Max Verstappen. Domani ...

Verissimo/ Ospiti e diretta 15 settembre - Niccolò Bettarini : "Mi ripetevo che non volevo morire in quel modo" : Verissimo, anticipazioni e Ospiti 15 settembre: Silvia Toffanin torna in onda con Al Bano, Simona Ventura, Niccolò Bettarini, Massimo Boldi, Irina Shayk e Irama.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:50:00 GMT)

ANTONELLA ELIA È MADONNA / La showgirl non ci sta : "Volevo anche ballare!" (Tale e quale show) : ANTONELLA ELIA, da scomparsa a rediviva: è sicuramente uno dei volti più famosi del programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Riceverà delle critiche? (Tale e quale show)(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 22:56:00 GMT)

Afrojack e il nuovo Press Play : “So solo che volevo fare il dj” : Nulla, nemmeno la pioggia scrosciante di sabato 1 settembre, ha in alcun modo rovinato il dj set di Afrojack all’Home Festival. Del Dj e Producer non si può certo dire che sia avaro: 60 minuti di musica che ha fatto saltare e ballare il pubblico, incurante della pioggia e ipnotizzato dai visual e, soprattutto, da lui. Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, 31 anni compiuti lo scorso 9 settembre, star di Festival come il Tomorrowland, ...

"Volevo solo allontanarlo" - dice la donna che ha ucciso il convivente. Autopsia per sapere la verità : Omicidio o legittima difesa ? Sarà l'Autopsia a fare chiarezza sulla morte di Giuseppe Marcon, 65 anni, ucciso domenica sera dalla convivente Silvia Rossetto, di 47. Una coltellata 'perpendicolare al ...