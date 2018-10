Intervista – Licia Colò | «Questa è la mia missione | raccontare la natura per tutelarne la

domanipress

(Di giovedì 11 ottobre 2018)è uno dei volti più amati della Tv italiana, da sempre impegnata nella divulgazione della conoscenza delle bellezze del mondo, nella difesa dei diritti degli animali e nella salvaguardia dell’ambiente; cittadina del mondo sempre fedele a se stessa e lontana dai clichè, la sua conduzione è sinonimo di qualità e di stile, familiare e allo stesso tempo mai scontata. Recentemente la conduttrice e divulgatrice culturale è tornata, dopo un esilio di quattro anni, in Rai e più specificatamente su Rai2 per un nuovo progetto intitolato “Niagara – Quando lafa spettacolo” una nuova produzione che attraverso un lungo viaggio nei cinque continenti racconta i teatrili della bellezza. I capolavori della, i luoghi ancora incontaminati, gli angoli di paradiso del nostro pianeta sono affiancati da incontri con esploratori,listi, zoologi che per passione ...