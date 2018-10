Inter | pioggia di soldi | in tasca 54 milioni da Champions e San Siro

Pioggia di premi Internazionali per la comunicazione ACI : Poker di premi internazionali per la comunicazione ACI: vincente la campagna di comunicazione sociale in onda a fine 2017 La rilevante campagna sociale sulle grandi reti televisive generaliste nazionali, realizzata da ACI con il Patrocinio del Ministro dello Sport e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha ricevuto 6 premi da ben 4 tra i più prestigiosi Award internazionali per la comunicazione. Il primo riconoscimento, ...

Italian Softball Series : la pioggia Interrompe gara1 della finale - Bollate e Bussolengo riprenderanno domani dal terzo inning : Scende la pioggia su Bussolengo, e allora le emozioni, che pure già si stavano susseguendo incessanti, vengono interrotte dalla furia che Giove Pluvio ha abbattuto sulla prima gara di finale scudetto tra Bollate e Bussolengo. La ripresa delle operazioni avverrà alle ore 12 di domani, con la disputa di gara2 che seguirà di 45 minuti il termine di gara1. L’interruzione si è avuta al terzo inning. In quel momento Bollate stava conducendo per ...

Maltempo Roma : forte pioggia nella Capitale - 90 Interventi dei vigili del fuoco : Dalle 8 di questa mattina i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato circa 90 interventi legati alle forti piogge cadute sulla Capitale. Si segnalano allagamenti di sottopassi con persone in difficolta’ soccorsa e messe in sicurezza. In via della Giustiniana al 906 l’esondazione di un canale ha creato problemi agli occupanti di un resort: sono stati gli uomini del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) e i ...

Allerta Meteo - gli occhi del mondo Intero puntati sul mar Jonio per il Medicane “Zorbas” : venti a 240km/h e 470mm di pioggia - la Grecia rischia una catastrofe! : 1/14 ...

Enrico Papi - pioggia di tweet contro i talk show dell’access prime time : “A chi Interessa quella fuffa? Rovinano la digestione” : Galeotto fu l’access prime time. La porzione di palinsesto che va dalla fine del telegiornale all’inizio della prima serata (quindi 20.30 - 21.10 circa) è da sempre terreno di scontri e al centro delle strategie di programmazione, con una cura simile a quella per il prime time. Far partire con un traino forte il programma della sera potrebbe garantirgli risultati migliori.Ad accendere la polemica sul pregiato slot orario è Enrico Papi, ...

Cristian Totti esempio di fair play : portiere ko e lui non segna - pioggia di applausi! Guarda il VIDEO Intervista : Ha rinunciato a un gol per accertarsi delle condizioni di un avversario e poi ha raccontato il fatto alle telecamere sfoggiando un inglese impeccabile. Cristian Totti ha partecipato con la maglia della Roma alla Madrid Football Cup, torneo riservato alle migliori squadre Under 14 d’Europa, e si è preso gli applausi a scena aperta della Spagna per un “doppio” merito.-- I fatti: durante una partita il figlio dell’ex numero 10 giallorosso ...

Toronto International Film Festival - pioggia di star dove il cinema abbraccia i fan : Non ha l'allure della Croisette né il fascino d'altri tempi della Laguna, ma il Toronto International Film Festival, che si conclude il 16 settembre, si rivela ancora una volta una delle vetrine ...

Gianna Nannini sul concerto a Palermo - Interrotto per pioggia senza rimborso : “Lamentele gratuite - non mi risparmio mai” : Il penultimo appuntamento di Fenomenale - Il Tour in scena quest'estate è stato interrotto a causa del maltempo e l'intervento di Gianna Nannini su concerto a Palermo del 21 agosto, terminato prima del previsto, cerca di fare chiarezza sulle motivazioni alla base di quella scelta. La rocker non ha potuto portare a termine il suo live in programma, esibendosi in poco più di una decina di canzoni prima di abbandonare il palcoscenico, a causa ...

Londra : pioggia di acquisti su Mediclinic International : Protagonista Mediclinic International , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,49%. Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Atp Cincinnati – Quanti match slittati ed Interrotti! È tutta colpa della pioggia - le partite da recuperare in Ohio : La pioggia stravolge il programma del torneo Atp di Cincinnati, da Roger Federer a Novack Djokovic: ecco tutti i match da recuperare pioggia protagonista nel torneo di Cincinnati. Sul cemento del ‘Western & Southern Open’ programma stravolto dal maltempo, che ha costretto gli organizzatori a rinviare i match degli ottavi di finale maschili. Slittato ad oggi il secondo impegno di Roger Federer, numero 2 del ranking mondiale ...

Maltempo : oltre 50 Interventi vigili fuoco in Umbria - pioggia e fulmini in Emilia Romagna [FOTO] : 1/4 ...