Inter | Lautaro Martinez è un fenomeno | El Toro in gol alla prima da titolare con

Inter - Moratti : "Che Champions! Lautaro - faccia intelligente" : che Champions! - Una sorpresa che spinge l'ex numero uno a fare una considerazione importante: 'La Champions League doveva essere la cosa più complicata del mondo, abbiamo trovato il girone più ...

Inter - i 10 nazionali : Icardi-Lautaro tornano in Italia a 4 giorni dal Milan : Sei vittorie di fila tra Serie A e Champions League, l'obiettivo puntato verso il derby di domenica 21 e la sfida di Coppa con il Barcellona, in Spagna mercoledì 24,. Luciano Spalletti è tornato al ...

Inter : ecco la nuova fiamma di Lautaro Martinez [FOTO] : 1/7 Instagram ...

Inter - Icardi-Lautaro : il futuro è scritto : Un giorno faranno coppia in attacco ma per adesso si giocano una maglia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport su Icardi e Lautaro, destinati - secondo la 'Rosea' - a convincere Spalletti, che ad oggi continua a preferire il modulo a una punta. 'L'Icardi che è sceso dal pullman davanti al Philips Stadion ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Psv Inter : Icardi assieme a Lautaro? Orario - diretta tv - notizie live (Champions League) : PROBABILI FORMAZIONI Psv Inter: diretta tv, Orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre. I nerazzurri cambiano parecchio rispetto alla vittoria di sabato in campionato(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 16:54:00 GMT)

Inter verso il Psv - Lautaro in panca - Politano confermato : Il Toro tornerà a sedersi in panchina. Icardi e Perisic si riprenderanno sulle spalle il peso dell'attacco dell'Inter. Politano sarà confermato sulla fascia destra, dopo la buona gara contro il ...

Inter - Boninsegna : 'Icardi-Lautaro - l'idea mi stuzzica. Ma per vederli insieme Spalletti deve accettare di...' : Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante dell'Inter, Roberto Boninsegna, esprime la propria opinione sulla possibile coesistenza tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez. Roberto Boninsegna, crede che in questa Inter ...

Inter - l’ex Boninsegna : “Lautaro ha fatto l’Icardi. Possono giocare insieme” : Roberto Boninsegna, ex giocatore dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport in merito alla partita di sabato sera di San Siro. I neroazzurri hanno battuto il Cagliari con una grande prestazione del neo arrivato Lautaro Martinez. “Può giocare in coppia con Icardi, l’idea mi stuzzica” Le parole di Boninsegna: “L’idea di […] L'articolo Inter, l’ex Boninsegna: ...

Lautaro Martinez - la fidanzata è uno schianto : ecco la nuova Wags dell’Inter Agustina Gandolfo [GALLERY] : Lautaro Martinez ha una nuova fidanzata? Il calciatore dell’Inter potrebbe essersi innamorato di Agustina Gandolfo, fashion blogger argentina Quando al 12° minuto del secondo tempo della partita tra Inter e Cagliari Lautaro Martinez ha segnato, sulle tribune dello stadio una bellissima ragazza ha esultato a più non posso. Si tratta di Agustina Gandolfo, fashion blogger e modella argentina, possibile nuova fiamma della punta centrale ...

Lady Lautaro è fantastica : la compagna dell’attaccante dell’Inter è super sexy [FOTO] : 1/7 ...

Dallo smarrimento in pianura alle luci a San Siro : l'Inter ritrova Lautaro : La Gazzetta dello Sport promuove la prestazione di Lautaro Martinez e spiega come l'Inter abbia ritrovato il bomber argentino dopo averlo smarrito nella gara contro il Sassuolo. 'E Lautaro sia. Il Toro si riaccende con ...

Inter : Lautaro-Politano il top. In tre non convincono... : L'Inter batte il Cagliari per 2-0 e mette in cascina la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. Apre le marcature la prima rete italiana di Lautaro Martinez, mentre una perla di ...

Super Lautaro e l'Inter liquida 2-0 il Cagliari : Roma, 30 set., askanews, - l'Inter batte 2-0 il Cagliari e il numero dieci argentino torna e strappa applausi. l'Inter passa al primo tiro con Lautaro al 12 , poi chiude il match al 90 con Politano. '...

L'Inter si gode Lautaro : gol - 'egoismo' e il feeling con San Siro : Con il pubblico di San Siro è stato amore a prima vista. Un boato al momento della lettura del suo nome prima dell'ingresso in campo, una sensazione di ammirazione ad ogni palla toccata. E lui, ...