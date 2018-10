Inter | il Torino mette nel mirino Candreva | pronta l' offerta

Blastingnews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La sosta per le Nazionali spesso serve alle squadre per tirare le somme e capire dove poter perfezionare le rose in vista della prossima sessione di Calciomercato, a gennaio. Sosta sicuramente diversa per l', rispetto a quella di settembre, visto che la squadra nerazzurra ha raccolto quattro vittorie consecutive in campionato, che gli hanno permesso di scalare la classifica e arrivare al terzo posto in solitaria, a sedici punti. Anche ilha concluso bene questa striscia di partite, con due vittorie consecutive contro Chievo Verona e Frosinone che gli hanno permesso di essere a ridosso della zona europea. I granata, però, hanno evidenziato alcune carenze sulle corsie laterali, visti gli infortuni subiti da Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri.suCorsie laterali che, invece, in casahanno il problema opposto dell'abbondanza. In quel ruolo, ...