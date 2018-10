Instagram contro il bullismo nei post grazie all’apprendimento automatico

Taylor Swift contro Trump su Instagram - boom di registrazioni al voto di giovani : 'In passato sono stata riluttante a esprimere le mie opinioni politiche, ma, a causa di alcuni eventi che ci sono stati nella mia vita e nel mondo, ora sono molto diversa'. Sebbene donna, la cantante ...

Instagram ancora contro il cyberbullismo : lo scoverà nelle foto : Prima mossa per Adam Mosseri, nuovo capo dell'app videofotografica: una soluzione di machine learning che individua in automatico immagini, montaggi e didascalie offensive, aggressive e umilianti. E una collaborazione con la teen star Maddie Ziegler

TAYLOR SWIFT CONTRO TRUMP/ L’appello su Instagram della cantante : impennata di registrazioni al voto mid-term : TAYLOR SWIFT, una delle star più amate nel mondo, parla di politica e ai suoi 112 milioni di followers su Instagram confessa: "voto per i democratici e credo nei diritti Lgbtq.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci : polemica su Instagram : Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci su Instagram Il gossip del giorno è servito: lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci su Instagram è da non perdere! Non sappiamo se leggere con ironia il commento di Malgy alla foto dello stylist di Detto Fatto o se invece fosse serio e col dente avvelenato. Fatto sta […] L'articolo Cristiano Malgioglio contro Giovanni Ciacci: polemica su Instagram proviene da Gossip e Tv.

Barcellona - rabbia Vidal : solo 3 minuti in campo contro il Tottenham - lui si sfoga su Instagram : Nella grande serata di Wembley, c'è chi in casa Barcellona non può far festa. È Arturo Vidal, che non sembra aver ancora trovato la giusta alchimia con i colori blaugrana. L'avvio di stagione - la sua ...

Mara Venier contro Barbara D’Urso su Instagram : la Marcuzzi si schiera : Continua la guerra a distanza su Instagram fra Mara Venier e Barbara D’Urso, e Alessia Marcuzzi ha già scelto con chi schierarsi. Le due regine della domenica, nonostante siano amiche, non smettono di punzecchiarsi sui social, pronte a darsi battaglia per conquistare qualche punto di share in più. Se la scorsa settimana a vincere la sfida era stata Domenica In di Mara Venier, l’ultima puntata di Domenica Live, caratterizzata da una ...

Chiara Ferragni contro Stefano Gabbana su Instagram. I due non si parlano da anni : il motivo del litigio : Chiara Ferragni si vendica di Stefano Gabbana e lancia una frecciatina al noto brand di moda Dolce e Gabbana. L'influencer ha ripreso una storia Instagram di Diet Prada in cui si...

Cecilia Rodriguez contro Sara Affi Fella e Nicola Panico su Instagram. Il ragazzo si arrabbia : Sembra incredibile, ma in Italia si sta verificando un'allucinazione collettiva da parte dei mass media nei confronti di Sara Affi Fella. Riavvolgiamo il nastro per chi si sta chiedendo di chi si tratti: Sara Affi Fella è stata la tronista della scorsa tornata di Uomini e Donne, il dating show del pomeriggio di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Alla fine dell'avventura, Sara ha scelto Luigi Mastroianni, per poi lasciarlo poco dopo.La ...

Facebook - terremoto in Instagram : lasciano i due co-fondatori della app dopo scontro con Zuckerberg : Kevin Systrom e Mike Krieger, i co-fondatori di Instagram, lasciano la società: si sono dimessi e prevedono di uscirne nelle prossime settimane. Lo riportano numerose fonti di stampa...

Figli su Instagram - l abc per i genitori 'Non controllateli troppo - partecipate' : E trovo paradossale che il mondo virtuale faccia più paura di quello reale. Una relazione sana con i propri Figli deve basarsi sulla fiducia: i Figli parlano se si sa ascoltarli'. LEGGI - Facebook, ...

Nadia Toffa sbotta contro i fan e si sfoga su Instagram : «Avete rotto i ***» : E alla fine Nadia Toffa sarebbe sbottata. La conduttrice de Le Iene, dopo le critiche ricevute dai follower che l'avrebbero accusata di far gestire i social da qualcun altro e di...

Nadia Toffa sbotta contro i fan e si sfoga su Instagram : «Avete rotto i ***» : E alla fine Nadia Toffa sarebbe sbottata. La conduttrice delle Iene , dopo le critiche ricevute dai follower che l'avrebbero accusata di far gestire i social da qualcun altro e di mentire sul suo ...

Instagram contro i profili fake : ecco la nuova trovata : Instagram non è un social network adatto ai profili falsi: il team ha inserito una nuova sezione che aiuterà le persone a capire […] L'articolo Instagram contro i profili fake: ecco la nuova trovata proviene da TuttoAndroid.

Lino Guanciale difende Anna Foglietta/ Foto - Si scaglia contro Instagram : “Il social non censura offese - ma.." : Instagram ha deciso di censurare un post di Anna Foglietta riguardo la nave Diciotti. Lino Guanciale ha deciso di intervenire: "Il social media deve rivedere l'algoritmo per la censura"(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:53:00 GMT)