Inps e premi per chi taglia le invalidità? “Polemica sul nulla” Boeri minimizza

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Il presidenteTitoalla Camera dei Deputati parla di pensioni d’oro ed equità del sistema previdenziale, ma tira dritto sulla delibera con la quale a marzo ha introdotto uno per i medici cheno le prestazioni di malattia e, come rivelato dal fattoquotidiano.it. Mentre il ministro della Salute in persona, l’Ordine dei medici, la stessa Associazione dei Medici dell’e tutte quelle che tutelano gli invalidi hanno chiesto il passo indietro,bolla la questione come “fondata sul. “Ma di cosa stiamo parlando? Qui si parla di un incentivo che abbiamo introdotto in virtù di una sentenza del Consiglio di Stato che prevede l’introduzione di un sistema incentivante. Tra i nostri incentivi ci sono quelli legati alla riduzione del debito pubblico e al risparmio”. E ancora: “Sono obiettivi aggregati dell’istituto a livello regionale, il singolo ...