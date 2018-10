Influenza | al via la campagna di vaccinazione

Influenza 2018-2019 : da metà ottobre al via la campagna di vaccinazione : Sta per cominciare la campagna vaccinale contro l’Influenza stagionale: la vaccinazione, secondo la circolare del ministero della Salute, si potrà effettuare dalla metà di ottobre alla fine di dicembre, e sono già numerose le prenotazioni per effettuare la vaccinazione presso gli studi medici. A sottolinearlo è Tommasa Maio, responsabile dell’area vaccini della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg). La ...

Al via la campagna di vaccinazione antInfluenzale : Roma, 10 ott., askanews, - Arriva puntuale come tutti gli anni l'avvio della campagna per la vaccinazione antinfluenzale. Il vaccino sarà disponibile nelle farmacie. 'La scorsa stagione è stata la ...

Vuelta a España 2018 - Fabio Aru al via con la febbre! Il Cavaliere non molla - colpito dall’Influenza dopo la caduta : Non c’è davvero pace per Fabio Aru alla Vuelta di Spagna. dopo la caduta dell’altro ieri in discesa, il Cavaliere dei Quattro Mori è stato colpito da un attacco di febbre. Il sardo ha faticato a prendere sonno durante l’ultima notte, la temperatura corporea è salita fino ad addirittura 38,5 °C ma nonostante questo il 28enne non ha mollato e ha stretto i denti per prendere parte alla diciannovesima tappa della corsa iberica. Il ...

Influenza aviaria - la Cina non condivide il nuovo e pericoloso virus : (foto: Philippe Lopez/Afp Photo/Getty Images. Lavoratori con protezione che raccolgono polli con aviaria a Honk Kong nel 2014). Una nuova pericolosa forma Influenzale del tipo dell’aviaria è riapparsa in Cina, fra il 2016 e il 2017, con centinaia di casi. Ma questa non è l’unica cattiva notizia: il governo cinese non ha ancora condiviso con gli Stati Uniti i campioni dei ceppi virali di H7N9 in questione, nonostante l’urgenza ...