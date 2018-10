: Indonesia. Almeno 3 morti per sisma - TelevideoRai101 : Indonesia. Almeno 3 morti per sisma - NewsTG_ : #ULTIMORA TERREMOTO IN INDONESIA: Scossa al largo di Situbondo a est dell'isola di Giava: Almeno 3 morti - NewsTG_ : #ULTIMORA TERREMOTO IN INDONESIA: Scossa e tsunami sull’isola centrale di Sulawesi: Sale ad almeno 2.045 morti -

Sono 3 finora le vittime del terremoto di magnitudo 6 che poche ore fa ha scosso Bali e East Java. Lo riferiscono le autoritàne secondo cui ci sono anche 4 feriti. Undi magnitudo 6,8 è stato registrato al largo delle isole Curili,territorio russo vicino all'isola giapponese di Hokkaido Lo riporta l'USGS. Non risulta alcuna allerta tsunami e non risultano danni a persone o cose. Ilsi è verificato alle 11.16 (ora locali), a una profondità di 10 km. In quest'area ci sono spesso terremoti.(Di giovedì 11 ottobre 2018)